Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 июня 2018 г. N 163/1332-7 г. Москва "О списке политических партий, на которые распространяется действие части 2 статьи 44 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

В связи с назначением на 9 сентября 2018 года дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, руководствуясь частью 6 статьи 44 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", на основании данных, содержащихся в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы", Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Определить список политических партий, на которые распространяется действие части 2 статьи 44 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (прилагается), и разместить указанный список на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Признать утратившим силу постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 июня 2017 года N 88/746-7 "О списке политических партий, на которые распространяется действие части 2 статьи 44 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и в официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также направить для опубликования в "Российскую газету".

Заместитель Председателя

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Н. Булаев

Секретарь Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

М. Гришина

Приложение

Список политических партий, на которые распространяется действие части 2 статьи 44 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

5. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

6. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"

7. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"

8. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

9. Политическая партия "Гражданская Платформа"

10. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"

11. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые"

12. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)

13. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

14. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила".