Вышел загадочный тизер нового сезона "Лютера" с Идрисом Эльбой

На YouTube-канале BBC появился первый тридцатисекундный тизер давно обещанного пятого сезона культового драматического сайкотриллера "Лютер" - с Идрисом Эльбой в главной роли.

Заявлены четыре новые серии. Все подробности сезона, включая дату премьеры, остаются тайной.

Представленное видео тоже никакого света не проливает: в нем Лютер, тяжело дыша, выходит на камеру из тени. Не произнося ни слова. Занавес. И зловещая надпись: "Будет больно".

Премьера сериала, номинанта десятков премий, состоялась в мае 2010-го. Последний на сегодня его эпизод вышел в конце 2015-го.

Лютер - это старший инспектор "убойного отдела" лондонской полиции, брутальный и, как водится, непрерывно сражающийся не только с внешними опасностями, но и своими внутренними демонами.

По признанию Алекса Кросса, шоураннера сериала, на создание Лютера его вдохновили Холмс и Коломбо, где от Шерлока он взял "нетрадиционные методы", а от Коломбо тот момент, что мы всегда изначально знаем, кто преступник, и все дальнейшее - рассказ, как сыщик его вычисляет.