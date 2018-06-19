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Вышел загадочный тизер нового сезона "Лютера" с Идрисом Эльбой

Новость 19.06.2018, 16:10 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале BBC появился первый тридцатисекундный тизер давно обещанного пятого сезона культового драматического сайкотриллера "Лютер" - с Идрисом Эльбой в главной роли.

Заявлены четыре новые серии. Все подробности сезона, включая дату премьеры, остаются тайной.

Представленное видео тоже никакого света не проливает: в нем Лютер, тяжело дыша, выходит на камеру из тени. Не произнося ни слова. Занавес. И зловещая надпись: "Будет больно".

Фото: kinopoisk.ru
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Премьера сериала, номинанта десятков премий, состоялась в мае 2010-го. Последний на сегодня его эпизод вышел в конце 2015-го.

Лютер - это старший инспектор "убойного отдела" лондонской полиции, брутальный и, как водится, непрерывно сражающийся не только с внешними опасностями, но и своими внутренними демонами.

По признанию Алекса Кросса, шоураннера сериала, на создание Лютера его вдохновили Холмс и Коломбо, где от Шерлока он взял "нетрадиционные методы", а от Коломбо тот момент, что мы всегда изначально знаем, кто преступник, и все дальнейшее - рассказ, как сыщик его вычисляет.

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