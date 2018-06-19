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19.06.2018 06:07
Рубрика: Экономика

За сдачу макулатуры не нужно будет платить налоги

Текст: Ольга Игнатова
Доходы, полученные от реализации бытовой макулатуры, предлагается освободить от НДФЛ. Соответствующий законопроект сегодня должен быть рассмотрен Государственной думой.
Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев
Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев

В настоящее время на одного человека в России в год образуется около 14 кг макулатуры. А в пересчете на все население - около 2 100 000 тонн ежегодно. Из них лишь около 21 000 тонн (около 1 процента) повторно используется, остальное вывозится на захоронение. Вместе с тем в странах с развитой системой повторного использования макулатуры на переработку уходит 70 процентов старых газет, журналов, книг.

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Сравнительно низкий уровень заготовки макулатуры в России объясняется слабой вовлеченностью населения в этот процесс. По экспертным оценкам, в настоящее время в специализированные приемные пункты россияне сдают всего 1-3 процента имеющийся у них макулатуры. В то же время в Западной Европе жители собирают около 38 процентов макулатуры. Одна тонна макулатуры сохраняет 13 деревьев, 2,5 барреля нефти, 31 780 литров воды и на 4 куб. м уменьшает объем мусора на свалках.

Но в России старую бумагу предпочитают выбрасывать. Сдавать ее выгодно только в очень больших количествах. Но сдача макулатуры - это дополнительный доход, с которого нужно платить налог. Авторы законопроекта предлагают освободить доходы от реализации макулатуры от НДФЛ в надежде повысить ее собираемость.

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