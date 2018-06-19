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19.06.2018 04:18
Рубрика: Власть

Захарова рассказала, как Запад обманул Россию

Текст: Андрей Васильев

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet, что Запад обманул Россию после окончания холодной войны.

"Мы полностью открылись для Запада. Не потому, что нас победили. Мы сделали это сами. Никто к нам не вторгался, просто (президент СССР) Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел положить конец холодной войне, - пояснила Мария Захарова. - Вот мы и открылись, а вы нас обманули. Вы ответили нам, окружив колючей проволокой".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Захарова также объяснила, почему Москва показывает миру свое вооружение: "После того, как мы потеряли 20 миллионов человек во Второй мировой войне, у нас есть право всем это демонстрировать для того, чтобы этого не повторилось".

Она пояснила корреспонденту финского издания, что Россию на протяжении последних двадцати лет пытаются окружить со всех сторон. "Мы спрашивали, зачем нужна ПРО в Польше. И нам отвечали, что это нужно против Ирана. Мошенничество чистой воды", - заявила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, Россия заинтересована в развитии торговых и культурных связей с Западом. "Мы хотим, чтобы можно было свободно ездить друг другу в страны, мы хотим избавиться от визовых ограничений. Но нас постоянно отвергают!", - цитирует Захарову РИА Новости.

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