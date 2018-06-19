Закон о новом порядке расчета налога на недвижимость прошел первое чтение

В России может измениться порядок расчета налога, который платят граждане за свою недвижимость. Такие поправки в первом чтении приняла Госдума. Они призваны сдержать рост платежей собственников, вызванный кадастровой реформой. Поручение решить проблему по итогам Послания Федеральному Собранию дал президент Владимир Путин.

С 2015 года в нашей стране начался поэтапный переход на расчет налога, исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости недвижимости. За это время реформа стартовала в 64 регионах. Все остальные должны ввести у себя новый порядок к 2020 году.

Кадастровая стоимость недвижимости ближе к рыночной цене и кратно превышает инвентаризационную. Чтобы резкий рост платежей не стал слишком серьезным бременем для собственников, в формулу расчета налога решено было заложить понижающие коэффициенты.

Они применяются к разнице между суммой налога, рассчитанной по кадастровой стоимости, и суммой налога, рассчитанной в последний год применения схемы, основанной на инвентаризационной стоимости. Понижающие коэффициенты решено было использовать в течение первых четырех лет после перехода на новые правила: 0,2 - в первый год, 0,4 -- во второй год, 0,6 - в третий год и 0,8 - в четвертый год. Предполагалось, что начиная с пятого года налог будет уплачиваться в полном объеме.

Однако принятых мер по сдерживанию роста платежей за недвижимость оказалось недостаточно. Люди начали массово оспаривать результаты кадастровой оценки в судах и специальных комиссиях при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Весной этого года проблема привлекла внимание президента страны. В 28 регионах, включая Москву и Подмосковье, Татарстан, Новосибирскую, Новгородскую области, где реформа стартовала еще в 2015 году, понижающий коэффициент успел вырасти до 0,6. Еще в 21 субъекте, который перешел на новые правила чуть позже, он увеличился до 0,4. Нагрузка на владельцев недвижимости стала еще более ощутимой. Обращаясь в марте с Посланием к Федеральному Собранию, глава государства заметил, что кадастровая стоимость вроде бы должна соответствовать рыночной, но в ряде случаев заметно ее превышает. "Мы так не договаривались, и люди этого не ожидали", - сказал президент, поручив скорректировать порядок расчета налога так, чтобы он был посильным для граждан.

В мае группа депутатов внесла в Госдуму поправки, которые меняют сложившуюся схему. Сегодня нижняя палата парламента рассмотрела и приняла законопроект в первом чтении.

Что предлагается сделать. Во-первых, отказаться от применения коэффициента 0,8 в формуле расчета налога, "заморозив" его на уровне 0,6. Во-вторых, исключить возможность пересчета налога "задним числом", если корректировка не приводит к уменьшению платежа. И главное, предлагается ввести ограничение в 10 процентов в части увеличения суммы налога к платежу предыдущего года. Применять этот механизм нужно уже при расчете налога за 2017 год в тех самых 28 регионах, которые начали реформу раньше всех, считают авторы законопроекта.

Предусмотренные изменения, по оценке Федеральной налоговой службы, могут привести к выпадению доходов региональных бюджетов в 2018 году в шесть миллиардов рублей. Однако правительство, давая положительное заключение по этому документу, согласилось, что недополученные доходы должны быть компенсированы из федерального бюджета, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Эксперты оценивают поправки положительно. Рост налога будет не таким резким, если изменения будут приняты, платеж станет более устойчивым, полагает юрист земельно-имущественного департамента HEADS Consulting Александра Елизарова.

В случае принятия законопроекта программа перехода к расчету налога исходя из кадастровой стоимости будет растянута на более длительный срок, а повышение налога будет менее резким (хотя в конечном итоге намеченные законодателем уровни налогообложения все равно будут достигнуты), отмечает в свою очередь Ксения Казакова, партнер юридической компании Orient Рartners.

Кроме того, будут сглажены последствия регулярного пересмотра регионами ставок налога и переоценки кадастровой стоимости (ее могут проводить раз в два года в городах федерального значения и раз в три - пять лет в других регионах. - Ред.), добавляет Казакова.

В законопроекте есть еще одно значимое уточнение. В случае, когда кадастровая стоимость была оспорена в комиссии или в суде, а таких фактов до сих пор еще очень много, новая кадастровая стоимость должна использоваться с момента, когда начала применяться оспоренная стоимость (а не с того года, в котором было подано заявление об оспаривании). "Это важное нововведение, которое исправляет не очень логичный порядок, содержащийся в действующем законодательстве", - поясняет Ксения Казакова.