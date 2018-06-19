Новости

Итальянская полиция нашла в двух машинах 34 щенка без еды и воды 15:50
Объем ввода многоквартирных домов вырастет до 80-90 млн кв. метров в год 15:42
Критики назвали новый самый провальный фильм в истории кино 15:32
Россия поднялась в рейтинге по цифровой конкурентоспособности 15:28
В супермаркете девушка купила курицу с "Чужим" внутри 15:21
Названы лучшие фильмы и сериалы по версии MTV Movie & TV Awards 15:20
ФАС объявила о стабилизации цен на бензин 15:16
Фото: актриса Эмилия "кхалиси" Кларк попрощалась с "Игрой престолов" 15:08
Волонтеры из каких стран работают на ЧМ в Екатеринбурге 15:07
Музыка Голливуда прозвучит в стенах Московской государственной филармонии 14:54
В России запустили новое мобильное приложение "Госуслуги Бизнес" 14:50
Колумбия - Япония - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:50
ЦБ будет подвергать санации только системно значимые банки 14:45
Ким Чен Ын встретился в Пекине с Си Цзиньпином 14:40
В Орле завели дело после ДТП с десятью пострадавшими 14:38
В Симферополе вынесли приговор участникам беспорядков у Госсовета РК 14:36
Владимир Путин пока не планирует совещаний по пенсиям 14:28
Партиям увеличили госфинансирование по итогам выборов президента 14:22
Инфляция в 2018 году может оказаться ниже прогноза ЦБ 14:21
Владимир Путин приедет в Могилев на Форум регионов 14:20
Уральскую лосиху-"проводника" сняли на видео 14:08
Турция не откажется от покупки С-400, несмотря на решение США по F-35 14:01
В Беларуси налажен многоступенчатый контроль качества продукции 14:00
В Москве появится единая соцкарта 13:58
В Бурятии 11 человек попали в больницу после посещения кафе 13:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
19.06.2018 14:27
Рубрика: Общество

Эдгар Запашный выступил против запрета контактных зоопарков

Текст: Елена Новоселова
В России будет создана ассоциация контактных зоопарков. Эта мера, есть надежда, защитит животных, измученных непомерным вниманием любвеобильных посетителей, и людей, у которых сейчас нет гарантий, что милый зверек, которого предлагают погладить, не болен какой-нибудь опасной болезнью.

Закрывать "контактники", как предлагают депутаты, не стоит, в них нужно просто навести порядок, считает директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Фото: depositphotos.com
В барнаульском зоопарке поселился гигантский грызун-аристократ

"Я против запрета. Я не сторонник того, чтобы на улицах с животными фотографировались, но контактные зоопарки не вчера придуманы. Детские площадки существовали во всех зоопарках Советского Союза. Тигрята бегали вместе с козлятами на одной площадке. Понятие "дикие животные" вызывает мысль о медведе или тигре. Но это и те, кто не могут причинить вреда вообще человеку: еж или енот. Может, ввести этих животных в разряд домашних?.." - размышлял знаменитый дрессировщик на пресс-конференции в НСН.

По мнению, гендиректора сети трогательных зоопарков "Погладь енота" Дениса Соколова, для детей, живущих в городах, контактный зоопарк - единственная возможность напрямую пообщаться с дикими животными.

А его коллега директор по маркетингу сети контактных зоопарков "Белый кенгуру" Роман Малиновский сообщил, что в России создается ассоциация, в которую войдут флагманы среди контактных зоопарков. Те, кто не запятнал себя жестоким отношение к животным и посетителям. 

Главное сегодня

США отказали Турции в истребителях F-35 из-за покупки российских С-400
Пушков ответил Кравчуку на слова о возврате Крыма Украине
Салах рассказал, что готов к матчу с Россией
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра
Полиция раскрыла подробности гибели рэпера XXXTentacion