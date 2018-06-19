В России будет создана ассоциация контактных зоопарков. Эта мера, есть надежда, защитит животных, измученных непомерным вниманием любвеобильных посетителей, и людей, у которых сейчас нет гарантий, что милый зверек, которого предлагают погладить, не болен какой-нибудь опасной болезнью.

Закрывать "контактники", как предлагают депутаты, не стоит, в них нужно просто навести порядок, считает директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

"Я против запрета. Я не сторонник того, чтобы на улицах с животными фотографировались, но контактные зоопарки не вчера придуманы. Детские площадки существовали во всех зоопарках Советского Союза. Тигрята бегали вместе с козлятами на одной площадке. Понятие "дикие животные" вызывает мысль о медведе или тигре. Но это и те, кто не могут причинить вреда вообще человеку: еж или енот. Может, ввести этих животных в разряд домашних?.." - размышлял знаменитый дрессировщик на пресс-конференции в НСН.

По мнению, гендиректора сети трогательных зоопарков "Погладь енота" Дениса Соколова, для детей, живущих в городах, контактный зоопарк - единственная возможность напрямую пообщаться с дикими животными.

А его коллега директор по маркетингу сети контактных зоопарков "Белый кенгуру" Роман Малиновский сообщил, что в России создается ассоциация, в которую войдут флагманы среди контактных зоопарков. Те, кто не запятнал себя жестоким отношение к животным и посетителям.