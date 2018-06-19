"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра

Во вторник в Москве и Подмосковье действует "желтый" уровень погодной опасности. Причина - усиление ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Сегодня в столице прогнозируется гроза со шквалами до 17 метров в секунду. Это создает опасность обрыва проводов, падения веток деревьев и шатких конструкций.

"Желтый" уровень является третьим из пяти уровней опасности и означает, что погодные условия потенциально опасны для жизни и здоровья. Этот уровень погодной опасности сигнализирует, что в периоды усиления ветра людям лучше не находиться на улице и укрыться в помещении.

Схожие погодные условия будут в соседних регионах: Тверской, Рязанской и Калужской областях. Также "желтый" уровень опасности объявлен в Костромской, Ярославской, Владимирской, Тамбовской и Брянской, Смоленской областях.