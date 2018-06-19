Жертвой стрельбы в шведском Мальмё стал 18-летний парень

Пять человек пострадали во время стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в центре Мальмё на юге Швеции. "18-летний юноша умер в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте полиции. Еще четыре человека госпитализированы.

Пресс-секретарь местной полиции заявил AFP, что силовики исключают террористический акт. Сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей, чтобы выяснить обстоятельств стрельбы. По факту преднамеренного убийства возбуждено уголовное дело.

По данным ежедневной газеты Aftonbladet, огонь по пострадавшим велся у интернет-кафе на улице Дроттнингатан в центре города. Совсем рядом находится полицейский участок. В правоохранительных органах о стрельбе узнали в начале девятого.

По словам нескольких свидетелей, цитируемых местными СМИ, по крайней мере один из нападавших использовал автоматическое оружие. На месте трагедии найдено не менее 18 гильз, сообщает газета Dagens Nyheter. Некоторые из жертв были известны полиции и имели криминальное прошлое, информирует шведское агентство печати TT.

Необходимо отметить, что подобные инциденты в Швеции - большая редкость. В стране относительно низкий уровень преступности. Однако бедные районы Стокгольма, Гетеборга и Мальмё уже несколько лет сталкиваются с ростом насилия. Отношения выясняют местные криминальные кланы, вовлеченные в торговлю наркотиками и сутенерство.