Новости

На Колыме женщина попыталась похитить 1,5 кг золота в сапоге 11:12
В Ростове экс-главу сельсовета осудили за содействие терроризму 11:07
Полиция раскрыла подробности гибели рэпера XXXTentacion 11:06
Уфимский лицеист изобрел приложение для глухонемых 11:00
Новый корабль-разведчик "Иван Хурс" завершил госиспытания 11:00
Главный тренер "Вашингтона" покинул клуб после победы в Кубке Стэнли 10:56
Рапота: Количество союзных научно-технических программ планируется увеличить 10:55
В кратере камчатского вулкана появилось озеро 10:52
В Приморье возбудили дело по факту избиения школьницы 10:51
В США застрелили второго рэпера за сутки 10:45
Suzuki показала фотографии нового Jimny 10:45
Курс доллара на торгах Московской биржи превысил 64 рубля 10:44
В Орле девять человек пострадали в ДТП с автобусом 10:39
Россияне назвали лучший способ сбережения денег 10:35
Журналист рассказал о секретном аккаунте Петра Порошенко в Facebook 10:30
На Кубани в колонии строгого режима произошел крупный пожар 10:26
Смертность на Украине превысила рождаемость в два раза 10:20
Видео: Спасатели провели учения на главной площадке "Славянского базара" 10:20
США отказали Турции в истребителях F-35 из-за покупки российских С-400 10:14
В Ульяновске началась подготовка к производству "Русланов" 10:08
В красноярском поселке загорелся жилой дом, один человек погиб 10:06
Россияне уверены в нормализации отношений между РФ и Западом 10:04
Рудковская и Плющенко пережили землетрясение в Японии 09:58
Колумбия - Япония. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 09:57
Премьер Испании поддержал идею убрать диктатора Франко из пантеона 09:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
19.06.2018 10:30
Рубрика: В мире

Журналист рассказал о секретном аккаунте Петра Порошенко в Facebook

Текст: Петр Лихоманов

Президент Украины Петр Порошенко помимо авторизованных официальных страниц в социальных сетях, в течение четырех лет вел и "секретную" страницу в Facebook для общения с политиками и близкими друзьями. Тайну президента раскрыл журналист принадлежащего олигарху Коломойскому телеканала "1+1" Александр Дубинский.

Автомобиль из кортежа Порошенко сбил мальчика на велосипеде

"Анонсирую эксклюзив - личная страница Петра Порошенко в Facebook , которую он ведет под вымышленным именем. Что пишет Порошенко? Кого репостит? С кем дружит?

Кого любит, а кого ненавидит? Какие кулинарные рецепты собирает? И какую музыку слушает? Скоро в серии публикаций "Петр Порошенко: президент, который не хочет взрослеть", - написал сегодня ночью на своей странице в социальной сети Дубинский.

Немногим позже он раскрыл интригу. По словам журналиста, на протяжении более чем четырех лет Порошенко скрывался в сети под псевдонимом Peter Lions. "Петр Лев. С аватаркой Питера Пэна. Как сказал один мудрый человек, с которым я обсуждал публикации Порошенко: "Он одновременно и "царь зверей", и "волшебник-супергерой". Это клиника для взрослого человека. У меня внук сейчас в таком же образе", - пишет Дубинский.

Украинские школьники упали в обморок после речи Порошенко

Журналист сообщил, что сразу после раскрытия инкогнито Порошенко, он закрыл свою страницу от досужего интереса, сделав ее доступной только для друзей. "После моего поста о начале публикации скринов с личной страницы президента Порошенко - он эту страницу зачистил, а меня удалил из друзей. Придумать лучшего доказательства аутентичности сложно. Спасибо, Петр Алексеевич. Кстати, Петр Алексеевич, получил массу удовольствия, пока наблюдал, как вы чистили свою страницу сегодня до 2.35 ночи", - сообщил Дубинский.

Он предупредил президента о бессмысленности таких действий - перед раскрытием информации он скопировал все содержимое президентской страницы, и вскоре обещает опубликовать расследование наиболее интересные выдержки. Например, о чем писал президент Украины в своем личном Facebook в разные периоды. В качестве анонса он показал, что во время разгрома украинских войск под Иловайском в августе 2014 года "Петр Лев" опубликовал на своей странице клип Адриано Челентано.

Главное сегодня

Салах рассказал, что готов к матчу с Россией
Нефть дешевеет на данных о возможном увеличении добычи в рамках ОПЕК+
Пекин подтвердил приезд Ким Чен Ына
Птица стала причиной выброса пламени из двигателя самолета
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра