Аграриям компенсируют потери из-за роста цен на ГСМ

У сельхозпроизводителей может появиться возможность компенсировать потери, связанные с ростом цен на горюче-смазочные (ГСМ) материалы. С предложением продумать такой механизм выступил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

На совещании президента Владимира Путина с членами правительства министр сельского хозяйства упомянул, что подорожание ГСМ ставит под угрозу уборочные осенние работы.

Патрушев уточнил, что расходы сельхозпроизводителей на топливо в это время увеличиваются вдвое по сравнению с расходами на посевную кампанию.

Причина в том, что аграриям приходится тратить объективно больше ГСМ. Если в период посевной кампании было израсходовано 1,7 миллиона тонн топлива, то прогнозный объем ГСМ, который потребуется на проведение уборочных и осенних полевых работ, составляет 3,7 миллиона тонн, отмечает "Интерфакс", ссылаясь на данные, озвученные Патрушевым.

Накануне, напомним, стало известно, что Минсельхоз изменил прогноз по сбору зерна в этом году. Министерство считает, что он не превысит отметку в 100 миллионов тонн, хотя ранее ожидалось, что она будет преодолена. В 2017 году урожай зерна в России достиг рекордных 135,4 миллиона тонн.