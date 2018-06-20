Автомобиль сбил людей на остановке в Казахстане

В Атырау на западе Казахстана легковой автомобиль врезался в автобусную остановку. В результате ДТП пострадали шесть человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, авария произошла во вторник вечером. Автомобиль марки Toyota ехал с проспекта Азаттык в сторону Стройконторы. На повороте водитель не справился с управлением, и машина врезалась в людей, стоящих на остановке.

Шесть человек были госпитализированы. У двоих пострадавших - черепно-мозговая травма, перелом бедра, закрытая травма живота.

Полиция проводит расследование.