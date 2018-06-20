Банковский саботаж предложили спецслужбы для уничтожения русского языка в Латвии

Борьба с международным терроризмом, насколько известно, обеспечивается и жестким контролем за банковскими операциями клиентов, в том числе. Этого правила придерживаются во всех цивилизованных странах. Но когда в глазах большинства латвийских финансовых клерков при встрече с клиентами партии Татьяны Жданок "Русский союз Латвии" ответ застывает в молчаливой гримасе: "Вас тут не ждали", следы от цивилизованной Европы сами собой смываются под волнами атлантической русофобии.

Представители РСЛ уже сообщили в социальной сети, что у них есть основания полагать, что правящая элита организовала саботаж своих потенциальных конкурентов, чтобы не дать им восстановить представительство в национальном парламенте, выборы в который намечены на октябрь текущего года.

"Властям не удалось сломить нашу волю к победе ни исключением из государственных СМИ, ни полицейскими репрессиями, ни арестами наших товарищей. Тогда они применили против "РСЛ еще один способ - организованный отказ в открытии банковского счета", - говорится в заявлении руководства партии. Ее лидеры вынуждены информировать международное сообщество о тотальной зависимости банковской системы этой прибалтийской страны от интересов национал-радикалов.

Долгое время РСЛ имел счет в ABLV Bank. После прекращения деятельности последнего члены в партии приняли решение открыть счет в банке Luminor, но без пояснения причин получила отказ. Обращение к другим банкам - Citadele, SEB, Hansabanka, Rietumu banka - привело к тем же результатам. Не получили лидеры РСЛ ответа и от Комиссии рынков финансов и капитала, тогда они обратилась в Комиссию по национальной безопасности сейма ЛР, потребовав расследовать факт банковского саботажа и предпринять действия по его прекращению.

В комментарии популярного журналиста Карена Маркаряна на новостном портале Baltnews делается вывод, что латвийские власти "не удовлетворены проведением РСЛ демонстраций, митингов, пикетов не только по защите образования, но и по защите правозащитников. Имею в виду содержание в тюрьме уже два месяца 64-летнего профессора Александра Гапоненко. При всей серьезности статьи - деятельность против государства - обвинения остаются в тайне". Первое судебное заседание, состоявшееся вчера в Риге, ясности в этот вопрос не добавило, а лишь отсрочило его рассмотрение по существу до 21 сентября, сообщают местные СМИ.

Автор Baltnews убежден, что главная цель латвийской политической элиты - это "тотальное изъятие русского языка из публичной сферы". Русских школ, напоминает он, не осталось в республике еще с 2004 года, когда их стали называть школами нацменьшинств. В этих школах 60 процентов всех предметов преподается на латышском языке, остальные 40 - на русском. И даже такую пропорцию решили уничтожить. Не только в государственных школах хотят убрать русский язык (хотя русскоязычные являются такими же налогоплательщиками, как и латыши), но и в частных школах, и в частных вузах. Но в Латвии забывают, что "русскоязычные - не пришлые люди, а такие же коренные жители, которые имеют равные права на образование на родном языке".

Именно партия евродепутата Мирослава Митрофанова и Татьяны Жданок в надежде пройти на выборах в парламент делает ставку на решение проблемы школ национальных меньшинств, обещая сохранить обучение на русском языке. РСЛ уже сообщал, что будет привлекать к содействию европейские и российские организации с тем, чтобы те оказывали влияние на латвийские власти в правовой сфере.