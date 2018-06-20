Японские болельщики отличаются не только преданностью своей сборной, но и заботой к окружающей среде. Фото: РИА Новости

В интернете появились видео, как после матчей своих команд (японцы обыграли Колумбию в Саранске, а Сенегал - Польшу на стадионе "Спартак" в Москве) фанаты, перед тем как покинуть трибуны, самостоятельно убирают за собой мусор.

Будет здорово, если эта традиция приживется и на других играх турнира.