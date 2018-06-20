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20.06.2018 23:50
Рубрика: Спорт

За чистую игру

Прекрасный пример сознательности подали всем болельщики сборных Японии и Сенегала.
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Неделя №7596 (133)
Японские болельщики отличаются не только преданностью своей сборной, но и заботой к окружающей среде. Фото: РИА Новости Японские болельщики отличаются не только преданностью своей сборной, но и заботой к окружающей среде. Фото: РИА Новости
Японские болельщики отличаются не только преданностью своей сборной, но и заботой к окружающей среде. Фото: РИА Новости

В интернете появились видео, как после матчей своих команд (японцы обыграли Колумбию в Саранске, а Сенегал - Польшу на стадионе "Спартак" в Москве) фанаты, перед тем как покинуть трибуны, самостоятельно убирают за собой мусор.

Будет здорово, если эта традиция приживется и на других играх турнира.

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