За чистую игру
В интернете появились видео, как после матчей своих команд (японцы обыграли Колумбию в Саранске, а Сенегал - Польшу на стадионе "Спартак" в Москве) фанаты, перед тем как покинуть трибуны, самостоятельно убирают за собой мусор.
Будет здорово, если эта традиция приживется и на других играх турнира.
Испания победила Иран и догнала Португалию в группе на ЧМ-2018 20.06.2018
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