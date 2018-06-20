Текущая низкая инфляция позволит спокойно пройти планируемое кабмином повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Но миновать ускорения роста потребительских цен не получится.

Сейчас годовая инфляция составляет 2,5 процента, уточнила во вторник Набиуллина, выступая в Госдуме. Цель Банка России по инфляции - 4 процента. Поэтому текущий уровень роста потребительских цен позволит пройти повышение ставки НДС с 2019 года без особых последствий, рассчитывает глава ЦБ.

При этом, по оценке Банка России, рост НДС может оказать воздействие на потребительские цены уже в этом году. Всего, по расчетам ЦБ, предлагаемые налоговые изменения однократно увеличат инфляцию примерно на один процент. Соответствующие прогнозы регулятор уже повысил: теперь ЦБ ожидает, что годовая инфляция в конце 2018 года составит 3,5-4 процента, в 2019 году краткосрочно повысится до 4-4,5 процента. К цели ЦБ в 4 процента темпы роста цен вернутся в начале 2020 года. В связи с этим в прошлую пятницу ЦБ не стал снижать ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,25 процента.