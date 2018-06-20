Две женщины госпитализированы в Харькове после конфликта в горсовете

Две женщины были госпитализированы сегодня после потасовки в здании Харьковского городского совета.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрия Сидоренко, в помещении в тот момент, когда произошла потасовка между работниками муниципальной охраны и активистами, пытавшимися пройти на сессию, находись сотни человек. В какой-то момент представители Нацкорпуса распылили газ и подожгли дымовую шашку. В результате инцидента пострадали десятки человек. Спасатели эвакуировали около 300 человек. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".

Ущерб от погрома оценивается на сумму не менее двух миллионов гривен. "Поломана мебель. Историческое панно уничтожено, авторские портреты градоначальников прошлых лет повреждены, некоторые из портретов подлежат восстановлению, некоторые - нет. Дорожки и двери пожжены, пострадала деревянная обивка коридора, двери надо менять. Повреждена плитка и колонна", - рассказал Сидоренко.