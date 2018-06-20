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20.06.2018 18:15
Рубрика: Экономика

"Единая Россия" обсудила с Медведевым сбор предложений по пенсионной реформе

Текст: Татьяна Замахина
Фракция "Единой России" в ГД 22 июня обсудит с соцблоком кабмина пенсионную реформу. А сегодня руководство фракции встретилось с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, где обсуждались оргвопросы, связанные с данной инициативой.

На встрече говорили об организации обсуждения правительственного законопроекта в регионах. Депутаты "Единой России" взяли на себя сбор мнений и предложений "с мест", рассказал первый замглавы фракции Андрей Исаев. Предполагается также собрать идеи по "другим законодательным решениям, допустим, связанным с трудоустройством людей старшего возраста", добавил парламентарий, которого цитирует "Интерфакс".

Кроме того, на встрече была достигнута договоренность о том, что 22 июня пенсионную реформу "единороссы" обсудят с представителями кабмина. В заседании фракции примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда Максим Топилин. Будет участвовать и секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Депутаты собираются задавать министрам "уточняющие вопросы".
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Ранее заседание анонсировал руководитель думских единороссов Сергей Неверов. По его словам, получить ответы вопросы парламентариями особенно важно в связи с предстоящей региональной неделей, в рамках которой пройдут встречи с избирателями, а также депутатами региональных законодательных собраний. По его словам, народные избранники также намерены выслушать предложения профсоюзов. И еще одна цель - довести до места позицию правительства в связи с внесенной в Госдуму инициативой.

Напомним, что согласно правительственному законопроекту, предлагается повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. В Госдуме при работе над законопроектом намерены исходить из того, что пенсии должны вырасти, заявил ранее спикер ГД Вячеслав Володин.

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