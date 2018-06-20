Египет пожаловался в ЮНЕСКО на китайскую копию Сфинкса

Известную страсть китайцев к копированию всего и вся в Египте воспринимают как настоящую драму.

В Каире возмутились тем, что в Поднебесной появилась точная копия легендарной статуи Большого Сфинкса, что на нильских берегах в Гизе. Дошло до того, что египетское министерство по делам древностей подало на КНР официальную жалобу в ЮНЕСКО.

Об этой курьезной коллизии сообщает газета Egypt Independent. История с копией Сфинкса тянется еще с 2014 года, когда предприимчивые китайцы впервые поставили каменное изваяние в натуральную величину в специальном парке развлечений в провинции Хэбей.

Тогда Египет первый раз обратился в ЮНЕСКО, но только через два года удалось повлиять на китайские власти. Сфинкса убрали, но недавно лев с головой то ли женщины, то ли фараона китайского производства вернулся на прежнее место. Вообще в Китае можно найти буквально все - Парфенон, Эйфелеву башню и даже Кремль. Но, надо отдать должное, не в натуральную величину.