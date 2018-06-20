ЕС утвердил ответные меры на пошлины США

Европейский союз принял ответные меры на торговые пошлины США на сталь и алюминий. Об этом сообщили сегодня в Еврокомиссии.

"Еврокомиссия утвердила положение о введении мер ЕС по ребалансировке торговли в ответ на тарифы США на сталь и алюминий. Эти меры будут введены в действие 22 июня и будут направлены на список товаров суммарной стоимостью в 2,8 млрд евро", - говорится в заявлении ЕК. По словам еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, США не оставили Европе выбора. "Наш ответ соразмерен, пропорционален и полностью соответствует правилам ВТО. Само собой разумеется, что если США снимут свои пошлины, наши меры также будут отменены", - заявила еврокомиссар.

Под европейские пошлины в размере 25 процентов попала не только импортируемая из США металлургическая продукция, но также сельскохозяйственные и другие товары (одежда, косметика, яхты). При этом Брюссель оставляет за собой право ввести тарифы и на другие товары, поскольку одобренные меры касаются лишь товаров на сумму 2,8 млдр евро, в то время как суммарная стоимость европейского экспорта в США стали и алюминия, затронутого пошлинами, составляет 6,4 млрд евро. В будущем ЕС может ввести пошлины на более чем 300 наименований металлургической продукции, соответствующий список Брюсселем уже составлен.

Напомним, США ввели на импорт стали и алюминия в марте 2018 года (25 и 10 процентов соответственно), однако для ЕС они вступили в силу только 1 июня. В связи с этим Мальмстрем призвала все пострадавшие страны "принять меры в ВТО".

Ранее Пекин также ответил зеркально на действия США, установивших 25-процентную пошлину на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Введенная 25-процентная пошлина затрагивает 659 наименований товаров из США на ту же самую сумму.

При этом Пекин готов продолжить противостояние, если Вашингтон введет новые пошлины. "Если американская сторона окончательно потеряет разум и опубликует новый перечень подпадающих под пошлины товаров, то китайская сторона будет вынуждена принять комплексные количественные и качественные меры и дать решительный ответ", - проинформировали в министерстве коммерции КНР.