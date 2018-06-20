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20.06.2018 16:04
Рубрика: В мире

ЕС заявил о намерении работать вместе с РФ над сирийским урегулированием

Текст: Александр Гацак

Европейский союз намерен вместе с Россией действовать в интересах нормализации обстановки в Сирии политическими методами и сохранения территориальной целостности государства. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Жан-Кристоф Бельяр.

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"Мы хотим сотрудничать с Россией по Сирии. Как и Россия, мы хотим политического решения в Сирии, как Россия, хотим сохранить единство и суверенитет Сирии. Это та сфера, где Россия и ЕС должны продолжать работать вместе, - отметил Бельяр на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. - Мы хотим обсуждать с Россией как можно больше вопросов, особенно сейчас, когда мы имеем дело с таким большим числом важных проблем. Я приехал с позитивным и уважительным настроем, чтобы вместе конструктивно обсудить эти вопросы".

Бельяр также подчеркнул, что ЕС и РФ разделяют позиции друг друга во многих политических аспектах. "Да, у нас есть разногласия по некоторым вопросам, но у нас также есть разногласия и с другими крупными державами мира. Но мне кажется, что мы должны сосредоточиться на вопросах, по которым у нас есть согласие", - сообщил он.

Завтра Бельяру предстоит провести переговоры с заместителем главы российского МИД Александром Грушко.

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