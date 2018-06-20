Евросоюз: Выход США из СПЧ ООН подрывает их роль защитника демократии

Решение США о выходе из Совета по правам человека (СПЧ) ООН подрывает их роль защитника демократии в мире. Об этом говорится заявлении официального представителя внешнеполитической службы Европейского союза Майи Косьянчич. В сообщении также подчеркивается, что ЕС продолжит защищать права человека и фундаментальные свободы, в том числе сотрудничая с Соединенными Штатами, когда это возможно.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал "очень печальным" решение Вашингтона. "Британская поддержка СПЧ ООН остается непоколебимой, - приводит РИА Новости его слова. - Эта организация является лучшим инструментом, которым располагает международное сообщество в борьбе с безнаказанностью в неидеальном мире".

Ранее госсекретарь Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли объявили о выходе страны из Совета по правам человека. Членство Соединенных Шатов в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года.