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20.06.2018 12:05
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Google научили предсказывать дату смерти пациента

Текст: Оксана Грибанова

В корпорации Google представили уникальную нейронную сеть Medical Brain, которая способна спрогнозировать вероятную дату смерти пациента, а также рассчитывать прогноз выздоровления и даже время пребывания человека в больнице. Искусственный интеллект выносит вердикт, основываясь на медицинских показателях.

Фото: depositphotos.com
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Первые результаты работы программы уже есть. У пациентки с поздней стадией рака молочной железы после обработки более 175 тысяч данных, в том числе ранее недоступных записей из старых медицинских карт и файлов PDF, алгоритм оценил риск смерти в 19,9% в ближайшее время. Женщина скончалась через несколько дней.

Между тем компьютер больницы понизил вероятность смерти пациентки в период лечения в медицинском учреждении до 9,3%, передает Bloomberg.

По данным издания, вот-вот стартует тестирование Medical Brain в Индии, где нейронная сеть будет выявлять первые симптомы диабетической ретинопатии (осложнение сахарного диабета).

Также Google планирует внедрение ИИ в офтальмологию, дерматологию, кардиологию и радиологию.

Общество Наука Наука

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