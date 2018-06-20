Google научили предсказывать дату смерти пациента

В корпорации Google представили уникальную нейронную сеть Medical Brain, которая способна спрогнозировать вероятную дату смерти пациента, а также рассчитывать прогноз выздоровления и даже время пребывания человека в больнице. Искусственный интеллект выносит вердикт, основываясь на медицинских показателях.

Первые результаты работы программы уже есть. У пациентки с поздней стадией рака молочной железы после обработки более 175 тысяч данных, в том числе ранее недоступных записей из старых медицинских карт и файлов PDF, алгоритм оценил риск смерти в 19,9% в ближайшее время. Женщина скончалась через несколько дней.

Между тем компьютер больницы понизил вероятность смерти пациентки в период лечения в медицинском учреждении до 9,3%, передает Bloomberg.

По данным издания, вот-вот стартует тестирование Medical Brain в Индии, где нейронная сеть будет выявлять первые симптомы диабетической ретинопатии (осложнение сахарного диабета).

Также Google планирует внедрение ИИ в офтальмологию, дерматологию, кардиологию и радиологию.