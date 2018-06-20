Guardian: Россия - прекрасное место для проведения ЧМ-2018

На сайте издания опубликована статья под названием "10 вещей, которые мы узнали после первого раунда матчей ЧМ". В ней, в частности, говорится, что наша страна прекрасно справилась с непростой задачей по организации мирового первенства и по приему гостей со всего света. В этот раз газета отошла от привычной политической линии и признала, что Россия действительно проводит мировое первенство на высочайшем уровне.

"Политическая напряженность и другие вопросы с правительством России останутся, когда чемпионат мира закончится, но наверняка многие люди покинут Россию с прекрасными воспоминаниями и изменившейся точкой зрения на страну, - сказано в материале. - Россия показывает свое улыбающееся лицо, она в этот месяц делает все лучшее: люди счастливы приветствовать чемпионат и болельщиков, и это ведет к очень позитивным откликам. Все российские транспортные коридоры проходят через столицу, Москва стала центром для фанатов, вечерами между матчами десятки тысяч людей гуляли по городу и создавали праздничную атмосферу".

Характеризует эту обстановку, эпизод, описанный корреспондентом издания, побывавшим в Самаре. Он остался впечатленным тем, как болельщики из разных стран с радостью делились друг с другом эмоциями, забывая о языковых барьерах, и играли в футбол на улицах.

"Группа российских, сербских и костариканских болельщиков уже за полночь возвращалась после насыщенного дня, который завершился просмотром в фан-зоне матча Бразилия - Швейцария. Но от усталости не осталось и следа, когда на улице вдруг начался импровизированный матч, - рассказывает журналист. - Люди из разных стран решали проблемы с языковым барьером пасами и финтами. Россия и Сербия, конечно, давно имеют дружеские отношения, но было видно, насколько искренни все эти люди, как они стремятся к культурному обмену. Поистине трогательно видеть такое".

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира принимают 12 стадионов в 11 городах нашей страны.