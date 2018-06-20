Юные балканские спасатели приняли участие в соревнованиях "Выбор России"

Юные спасатели из Сербии и Боснии и Герцеговины по приглашению МЧС России приняли участие в спортивно-оздоровительном полевом лагере "Будущее России" в окрестностях Ростова-на-Дону, где продемонстрировали свою хорошую выучку и получили дополнительные знания и навыки. Об этом сегодня "Российской газете" сообщили в пресс-службе Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ), дислоцирующегося в городе Ниш и патронировавшего "балканскую команду".

"Одной из задач Российско-сербского гуманитарного центра является подготовка простых людей к действиям при чрезвычайных ситуациях, - отмечают спасатели. - Сегодня руководители Центра обращают на эту сферу деятельности особое внимание, так как РСГЦ недавно получил еще и статус "учебно-тренировочного балканского центра". Полевой лагерь "Будущее России" - это социально-значимый проект, направленный на пропаганду здорового образа жизни, гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. Он позволяет проверить не только уровень и качество подготовки подростков в области безопасности жизнедеятельности, но и воспитать чувство товарищества и взаимовыручки".

По словам экспертов РСГЦ, "в Ростов-на-Дону прибыло около 400 подростков в возрасте от 12 до 14 лет из различных государств: России, Израиля, Сербии, Боснии и Герцеговины, стран СНГ, здесь с 10 по 15 июня с.г. они принимали участие в соревнованиях и играх, совместно проводили досуг, учились основам выживания в природной среде, правилам пожарной безопасности, а также действиям в условиях ЧС природного и техногенного характера".

"Важно, что подобная практика и обучение в игровой и соревновательной формах дает юным гражданам своих стран новый опыт и знания, а возможно и предопределяет выбор их будущее профессий", - считают спасатели.

Напомним, что 25 апреля 2012 года в сербском городе Ниш представители России и Сербии подписали Соглашение о создании Российско-сербского гуманитарного центра - уникальной структуры, предназначенной исключительно для гуманитарной деятельности - помощи, спасению и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами. Работу Центра, а соответственно и вклад в нее каждого из служащих РСГЦ уже высоко оценили президенты России и Сербии. Свою выучку российские спасатели продемонстрировали в мае 2014 года в ходе ликвидации последствий наводнения в Сербии. Тогда, рискуя собственной жизнью, они спасли 2262 человека, 604 из которых - дети.

В РСГЦ подчеркивают, что за годы работы Центр привлекался к проведению гуманитарных операций в Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине и Словении. Российско-сербским отрядом гуманитарного разминирования (проекты "Парачин" и "Чуприя") очищено более 4,2 миллионов квадратных метров территорий, обнаружено и уничтожено свыше 13 тысяч различных боеприпасов.

Осуществляются мероприятия по обучению и подготовке специалистов, привлекая для этого возможности высших учебных заведений МЧС России, в первую очередь Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы. К настоящему времени в вузах МЧС прошло обучение более 300 человек, в Сербии при содействии российских экспертов повысили свою квалификацию порядка 2000 пожарных-спасателей и волонтеров.