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20.06.2018 02:30
Рубрика: В мире

Из-за компьютерного сбоя в США отменили сотни авиарейсов

Компьютерный сбой стал причиной отмены сотни авиарейсов в США. С трудностями столкнулись клиенты авиакомпании PSA, которая является "дочкой" American Airlines.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Региональный перевозчик осуществляет примерно 12 процентов рейсов, которые во вторник утром были отменены. "Сейчас компания в срочном порядке корректирует расписание, направляя самолеты туда, где они должны находиться, чтобы возобновить работу", - говорится в заявлении перевозчика.

Полностью решить проблему удастся только через несколько дней. О причинах сбоя РИА Новости не сообщает. Добавим, что компания American Airlines ежедневно выполняет почти 7 тысяч рейсов.

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