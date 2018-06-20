Из-за компьютерного сбоя в США отменили сотни авиарейсов

Компьютерный сбой стал причиной отмены сотни авиарейсов в США. С трудностями столкнулись клиенты авиакомпании PSA, которая является "дочкой" American Airlines.

Региональный перевозчик осуществляет примерно 12 процентов рейсов, которые во вторник утром были отменены. "Сейчас компания в срочном порядке корректирует расписание, направляя самолеты туда, где они должны находиться, чтобы возобновить работу", - говорится в заявлении перевозчика.

Полностью решить проблему удастся только через несколько дней. О причинах сбоя РИА Новости не сообщает. Добавим, что компания American Airlines ежедневно выполняет почти 7 тысяч рейсов.