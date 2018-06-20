Израильские истребители нанесли удары по 25 целям в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля в среду атаковали цели ХАМАС в секторе Газа. Об этом проинформировала пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В ответ на запуск ракет в течение ночи из сектора Газа по Израилю истребители ВВС Израиля к настоящему моменту поразили порядка 25 террористических целей ХАМАС в секторе Газа", - приводит ТАСС сообщение израильских военных.

За минувшую ночь палестинские радикалы выпустили как минимум 30 ракет. Семь из них были перехвачены израильской системой ПВО, еще три упали на территории анклава. Данные о погибших в результате ударов и запусков ракет не поступали.

Предыдущий столь массовый обмен ударами произошел 29 мая. Тогда за сутки палестинские радикалы выпустили по Израилю свыше 100 ракет. В ответ армия еврейского государства поразила порядка 40 целей ХАМАС в секторе Газа. Трое израильских солдат получили ранения.