Россияне в прошлом году потратили на лекарства больше 940 миллиардов рублей. При этом до сих пор многие не знают, что деньги, заплаченные за медицинские препараты и дорогостоящее лечение, можно частично вернуть, воспользовавшись социальным вычетом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Налоговый вычет - это деньги, которые государство может вернуть вам из уплаченного вами же НДФЛ. Медицинские расходы - один из поводов воспользоваться этой возможностью. Вычет можно получить, если вы покупали лекарства, назначенные лечащим врачом, для себя или близких, либо оплачивали свое или их лечение. Перечень медикаментов, при оплате которых предоставляется вычет, утверждается специальным постановлением правительства от 19.03.2001 года N 201. Вернуть можно до 13% от стоимости оплаченных лекарств, но не больше 15,6 тысячи рублей. Это связано с ограничением на максимальную сумму снижения налогооблагаемой базы - 120 тысяч рублей (13% от 120 тысяч = 15,6 тысячи рублей). Однако из этого правила есть исключение - сложные дорогостоящие операции из списка, утвержденного правительством. В этом случае лимит в 120 тысяч рублей не действует.

Что делать пенсионеру

Мы с вами уже выяснили, что для получения вычета необходимо выплачивать тринадцать процентов налога на доходы физических лиц. Так как пенсия не облагается налогом, можно сделать вывод, что пенсионеры претендовать на вычет по медицинским расходам не могут. Однако возможность получить возврат все-таки есть.

Во-первых, человек может устроиться на работу и получать зарплату, с которой будет удерживаться НДФЛ. Во-вторых, реально получить возврат с налога, если пенсионер имеет доход от сдачи в аренду квартиры или получил его, продав какое-то имущество, находящееся в собственности.

Стоит помнить, что налоговое законодательство дает возможность возврата налогов за лечение в течение трех лет. Для подсчета суммы вычета будет использоваться тот НДФЛ, который выплачивался в том же самом году, в котором человек проходил лечение.

Инфографика "РГ" / Михаил Шипов / Юлия Кривошапко

Пример расчета вычета

В 2017 году гражданин Петров зарабатывал 40 тысяч рублей в месяц. За год он получил 480 тысяч рублей, заплатив с них НДФЛ в 13%, то есть 62,4 тысячи рублей.

В том же году ему потребовалась сложная операция по восстановлению сустава, которую провели в российской клинике. Процедура обошлась в 350 тысяч рублей.

Поскольку реконструктивно-восстановительные операции на суставах относятся к дорогостоящим медицинским услугам (в справке из больницы в этом случае должен стоять код "2"), на которые не распространяется ограничение в 120 тысяч рублей и сумма вычета определяется исходя из фактически понесенных человеком затрат, Петров вправе уменьшить свой налогооблагаемый доход на всю стоимость лечения: 350 тысяч * 13% = 45,5 тысячи рублей. Это тот возврат, который ему сделает государство из уплаченных им за год 62,4 тысячи рублей налога НДФЛ.

Нужно учитывать, что если сумма, заявленная для вычета, окажется больше, чем полученный в течение года доход, то вернуть получится только то, что вы отдали государству в виде НДФЛ - не больше. Если тот же гражданин Петров представил бы документы на вычет с суммы в 500 тысяч рублей, он, чисто теоретически, мог бы получить возврат в 65 тысяч рублей. Но так как за год Петров заплатил подоходный налог в размере 62,4 тысячи рублей, вернуть он может только эту сумму.