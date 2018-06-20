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Рубрика: Экономика

Газ ищет выход

В пяти регионах он все еще не может пробиться к потребителям
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Неделя №7596 (133)
Десять российских регионов в рамках масштабной программы газификации полностью выполняют обязательства и вовремя подключают потребителей к газу, еще 14 регионов сильно отстают от плана, а пять вовсе его игнорируют. Это Хабаровский и Ставропольский края, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Камчатка. Остальные более или менее идут по графику.

Об этом сообщил гендиректор "Газпром межрегионгаза" Кирилл Селезнев, рассказывая об итогах программы 2005-2017 годов. В этом году в программе участвует чуть меньше регионов - не 68, а 66. При этом пересматривать ее и брать на себя обязательства по строительству внутрипоселковых газопроводов, домовой разводки и прочего поставщик не будет: Селезнев напомнил, что компания и регионы четко разграничили сферы ответственности, когда были еще в начале пути. "Газпром" подводит трубу к границе населенного пункта, а дальше наступает зона ответственности местной администрации.

Экспорт российского газа в Европу вырос на 5,6 процента с начала года

"Газпром" проводит масштабную программу газификации регионов с середины 2005 года. За это время построено более 30 тысяч километров газопроводов, подведенных более чем к четырем тысячам населенных пунктов. Компания строит межпоселковые газопроводы, а администрация города - уличные распределительные сети, готовя к приему газа как население, так и котельные.

Если в 2005 году страна была газифицирована примерно наполовину, то к началу 2018 года - на 68,1 процента. За это время в строительство межпоселковых труб вложено почти 325 миллиардов рублей. В этом году - еще 36,7 миллиарда. Сюда не входят средства, вложенные региональными администрациями для внутрипоселковых газопроводов.

С ростом газификации в прошлом году объемы продаж газа на внутреннем рынке тоже повысились - на семь процентов (до 229,9 миллиарда кубометров), но в этом году, скорее всего, объемы немного упадут - до 222 миллиардов кубометров, допустил Селезнев. В структуре потребителей газа наибольшая доля приходится на электроэнергетический сектор - более 30 процентов, на втором месте - население (примерно пятая часть). Кто, по прогнозу, снизит потребление, пока неясно.

По оценкам поставщика, темпы газификации тормозит рост просроченной задолженности потребителей за уже поставленный газ. Условно самые дисциплинированные - электроэнергетики и бюджетные учреждения, чьи долги к началу мая оказались наиболее низкими - около 16 миллиардов рублей. Больше всего задолжали теплоснабжающие организации и население - в сумме более ста миллиардов рублей. Существенный долг - у Приморья, Центрального и Северо-Кавказского округов. Пытаясь повысить собираемость платежей, поставщик газа действует и через правоохранительные органы. Примечательно, что после рассылки уведомлений с требованием погасить долг потребители оплатили почти десять миллиардов рублей.

Долги потребителей тормозят темпы газификации России

Более десяти процентов просроченной задолженности по всей стране приходится на трех крупных потребителей: подведомственные организации, Центральную ТЭЦ в Новокузнецке и "Тверскую генерацию". При этом, например, если долг структур минобороны за прошлый год снизился на 6,3 процента - до менее шести миллиардов рублей, то два других должника нарастили долг на 21 и 52 процента соответственно - суммарно почти до семи миллиардов рублей. Среди юрлиц число отключенных за долги снизилось на четверть, среди физлиц - осталось неизменным.

"С регионами у нас подписаны графики реструктуризации задолженности, но, к сожалению, по итогам 2017 года они выполнены только на 25 процентов", - рассказал Селезнев. Перевыполнили план Самарская область и Ингушетия, вписалось в рамки Подмосковье, а пять регионов вообще не исполнили график - это Чувашия, Смоленская, Владимирская, Псковская и Волгоградская области. Реструктуризацией поставщик рассчитывал закрыть долги потребителей на 11,2 миллиарда рублей.

Инфографика: "РГ"/ Леонид Кулешов/ Александра Воздвиженская
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