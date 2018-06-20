Как прощаются со школой белорусские и российские выпускники

Уже 23 июня сотни тысяч вчерашних российских школьников отправятся на первые в своей жизни выпускные балы. А в Беларуси они прошли на две недели раньше. Как прощается со школой нынешняя молодежь: арендуют крыши высотных зданий, заказывают модные квесты или по старинке накрывают столы в школьной столовой? Корреспонденты "СОЮЗа" разузнали все о последних "выпускных" трендах-2018.

В Москве появилась новая традиция - в Парке Горького проводится общегородской праздник для выпускников. Собираются на него тысячи, молодых людей развлекают до утра звезды эстрады - весь парк в эту ночь принадлежит только им, пускают туда по специальным браслетам. Но все же большинство выпускников предпочитают встретить взрослую жизнь по своим правилам. Они либо отмечают прямо в школе, либо отправляются в кафе и рестораны, фрахтуют теплоходы и лимузины, а иногда даже занимают старинные усадьбы и концертные залы - все зависит от желаний и родительских кошельков.

Организацией выпускных вечеров в Москве занимаются десятки агентств. Идеи у организаторов самые фантастические - можно, к примеру, провести вечер в роскошных интерьерах бывшего казино. В программе помимо звезд эстрады и закусок есть и оригинальные вещи - шоколадные фонтаны и пирамиды из бокалов с безалкогольными напитками. Одному классу такое не потянуть, поэтому организаторы приглашают по 300, а то и по тысяче человек. Тогда участие одного выпускника обходится в среднем в 15 тысяч рублей, для приглашенных учителей и родителей действуют большие скидки.

...В Чечне выпускные вечера не проводят в стенах школ. В 2017 году глава республики Рамзан Кадыров в ответ на жалобы родителей школьников на большие денежные сборы запретил праздновать в учебных заведениях. Он пояснил, что родители и выпускники смогут организовать праздник по своему усмотрению в различных кафе и ресторанах. Выпускной обходится примерно в 50 тысяч рублей. Сюда входит ресторан, салют, ведущие, операторы, снимающие торжества, а также подготовка самого выпускника к празднику.

Нормами чеченского общества женщинам принято носить хиджаб, но на выпускном большинство девушек отказываются от традиционного исламского головного убора. Платья предпочитают длинные: так красивее.

Торжества по случаю окончания школы в республике проходят с размахом, но без алкоголя. В Чечне спиртные напитки практически вне закона, их можно купить только с 8 до 10 утра. Но главное - это много танцев. Танцевать в республике любят, а подростки тем более. Вне конкуренции лезгинка и песни национальных исполнителей, хотя популярна российская и зарубежная эстрада.

За отдельную плату вам устроят азотное или бумажное шоу, сыграют на барабанах, прокатят на яхте и вдобавок снимут все происходящее дроном...

...В Ростове-на-Дону общегородской выпускной решено вписать в программу чемпионата мира по футболу. Как объяснили в управлении образования, планируется организовать несколько интерактивных зон. Для каждой создается своя программа, но все будет так или иначе связано со странами, команды которых принимают участие в чемпионате и играют на стадионе "Ростов-Арена". Как известно, в Ростове сразятся команды Бразилии, Швейцарии, Уругвая, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии. Учитывая, что в латиноамериканских государствах огромной популярностью пользуются карнавалы, то и для донских выпускников организуют карнавальные шествия.

В одной из интерактивных зон будет проводиться шоу "Голос". Выпускникам предложат спеть песни именно этих стран. Например, юные обладатели новоиспеченных школьных дипломов смогут исполнить знаменитую мексиканскую "Челиту", которую блестяще пела когда-то Клавдия Шульженко.

...В Саратове отмечать прощание со школой будут массово, на фестивале выпускников "Роза ветров". Представления и концерты развернутся сразу на нескольких городских площадках. Запланированы выступления популярных среди молодежи групп "Бурито", 5sta Family и участницы телешоу "Голос" Lilit. Также развлекать гостей праздника будут воздушные гимнасты, спортсмены на батутах, мастера огненного шоу.

...В Свердловской области единственная выпускница поселковой школы отметит окончание учебы вместе с выпускниками городского округа. Одиннадцатиклассница из поселка Кытлым Александра Крючкова два года проучилась без одноклассников, но без выпускного не останется. Можно сказать, Саша отпразднует окончание школы дважды: 30 июня утром пройдет торжественная линейка в школе, где ей и выпускникам 9-го класса вручат аттестаты, потом - неофициальная часть с вкусностями, конкурсами и праздниками. Самое интересное Сашу ждет вечером: в Карпинске, самом близком городе к поселку, на главной площади пройдет традиционный праздник для всех выпускников.

А как в Беларуси?

В белорусских школах выпускные уже отшумели. Всего в стране в этом году школы и гимназии окончили более 140 тысяч парней и девушек.

Одиннадцатиклассники сдали экзамены, и у них началась жаркая пора - в разгаре Центральное тестирование, и приходится усиленно штудировать учебники. А вот выпускникам вузов еще предстоит устроить веселую "отвальную": распределение бюджетников уже прошло, сейчас ребята сдают госэкзамены, затем - ответственная защита дипломных работ, вручение заветных корочек - и можно танцевать до утра. К слову, готовиться к торжествам студенты начали, пожалуй, даже раньше, чем к итоговым экзаменам, - еще прошлой осенью.

Большинство вопросов по организации праздника многие будущие выпускники поручили решить агентствам, специализирующимся на торжествах "под ключ". В арсенале - фокусники, гимнасты, танцовщицы, мимы, флешмобы и фаер-шоу, фотобудки и фотозоны. Такой пакет "все включено" обходится выпускнику приблизительно от 220-240 рублей (около 7 тысяч российских). Если хочется организовать бал по высшему классу, выложить придется больше. Зато в качестве бонусов - дополнительные фишки: выступление заводной кавер-группы, индивидуальный сценарий и всевозможные развлечения - от шоу гигантских мыльных пузырей до забавных научных опытов. Кстати, чтобы выпускной бал запомнился надолго, ребята часто просят добавить зрелищности и интерактива: например, во время торжества можно сыграть в мини-гольф, примерить шлем виртуальной реальности, получить собственный портрет или шарж от художника.

- Мы можем за дополнительную плату устроить азотное и бумажное, световое шоу, пригласить барабанщиков, прокатить на яхте, организовать видеосъемку всего происходящего дроном, - перечисляет возможности ведущий мероприятий Александр Сербун. - Когда собирается большая компания выпускников - например, объединяются студенты разных вузов или несколько потоков одного вуза, мы можем организовать выпускной вечер на природе: ставим большой шатер, ребят встречают мимы, ходулисты. Можем даже на воздушном шаре покатать. Правда, такой открытый формат выпускных был популярен в предыдущие годы, сейчас, поскольку выпускников не очень много - у нас в стране последствия демографической ямы 90-х, - то и праздники проходят скромнее.

К слову, в этом году, говорят специалисты, тенденция такая: все больше выпускников действительно хотят камерной атмосферы и спокойного уютного праздника в кругу самых близких. Поэтому арендуют небольшие кафе и рестораны, приглашают ведущего - а то и вовсе обходятся без него, - оплачивают несколько номеров, а после застолья идут по традиции встречать рассвет, запускают в небо воздушные шары или любуются фейерверком.

Некоторые ребята отказываются от "пустой траты денег" - лимузинов и красных ковровых дорожек, вечерних платьев и костюмов - и предпочитают приходить на торжества в повседневной одежде, порой даже в джинсах и футболках. Как выпускники одной из гимназий сербского города Пирот, отказавшиеся от нарядов и перечислившие сэкономленные средства нуждающимся. Ребята совершили первый в своей взрослой жизни важный поступок...