Косачев увидел в решении США выйти из СПЧ ООН проявление слабости

Соединенные Штаты, выйдя из Совета по правам человека (СПЧ) ООН, показали не силу, а слабость. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Что бы ни стояло за этим решением, а риторика, как обычно, зашкаливает, оно демонстрирует не силу, а слабость Вашингтона", - написал российский сенатор на своей странице в Facebook. По словам парламентария, "сильные, будучи уверены в своей позиции, продолжают доказывать ее правоту в любых условиях, даже в меньшинстве".

Россия, как отметил член Совфеда, всегда продолжает отстаивать свою позицию и в Совбезе Безопасности ООН, и в Комитете по правам человека, и в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Во вторник госсекретарь Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли объявили о выходе страны из СПЧ всемирной организации. В последнее время американцы часто критиковали Совет. Так, они обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю.