Кудрин обещал называть чиновников-нарушителей

Госдума одобрила отчет о работе Счетной палаты в 2017 году, который представил назначенный недавно на должность главы контрольного ведомства Алексей Кудрин. Он сообщил депутатам, что СП будет называть допустивших нарушения министерства и чиновников, а также рассказал о выявленных нарушениях.

В ходе выступления Кудрин сообщил, что общая сумма выявленных в 2017 году нарушений составила 1,9 трлн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2016 году. С помощью Счетной палаты в федеральный бюджет возвращено более 19 млрд рублей. К административной ответственности привлечены 130 лиц, которые уплатили в доход государства штрафы в размере 15,2 млн рублей. В том числе речь идет о замминистрах: Минспорта, Минвостокразвития, Минпромторга.

От имени ведомства глава СП обещал расширять практику называния конкретных чиновников.

Пока же он рассказал, что почти 50 чиновников получили в последнее время серьезные взыскания за нарушения в бюджетной сфере.