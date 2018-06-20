Лавров обратил внимание на активность НАТО у границ РФ и Беларуси

Наращивание военной инфраструктуры и активности НАТО непосредственно у границ России и Беларуси требует особого внимания. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

"США и их союзники не останавливаются перед вмешательством во внутренние дела суверенных государств вплоть до применения военной силы. Большую озабоченность вызывает развертывание глобальной системы американской противоракетной обороны при одновременном закреплении в доктринальных документах США положений, снижающих порог применения ядерного оружия. Особого внимания требует наращивание военной инфраструктуры и активности НАТО непосредственно у границ России и Беларуси", - сказал Лавров.

По его словам, "тесная внешнеполитическая координация (России и Беларуси) имеет возрастающее значение в условиях сохраняющейся в мире крайне напряженной ситуации", передает ТАСС.



