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20.06.2018 16:05
Рубрика: Экономика

Матвиенко: Законодатели готовы к обсуждению пенсионной реформы

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко допускает, что в процессе обсуждения пенсионной реформы в предложенную правительством схему могут быть внесены уточнения с учетом конструктивных предложений граждан.

То, что в обществе развернулась активная дискуссия, в том числе с использованием интернета - нормально, заявила она журналистам. Но просто выйти на площадь и протестовать - "это безответственная позиция", считает глава Совфеда. "Выходя и возражая, надо предлагать, аргументировать", - сказала она и добавила, что все конструктивные предложения "будут рассмотрены".
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"Может, что-то надо отшлифовать, уточнить. Для этого дискуссия и ведется", - добавила она. Но откладывать реформу правительство не будет. "Что касается отложить - нет, отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Обсуждать, корректировать... Но принимать надо, не откладывая, осенью этого года", - заявила Матвиенко.

Сейчас, отметила она, внесенные правительством в Госдуму законопроекты направлены в регионы, каждый из которых должен в течение 30 дней сформулировать свою позицию. При этом она призвала местные воасти обсуждать реформу не в кабинетах, "а встречаться с людьми, с оппозиционными партиями".

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

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