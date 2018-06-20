Медведь из зоопарка повеселил интернет, включившись в игру с ребенком

Стереотипы рушатся, а шаблоны рвутся один за другим: медведь теперь не мишка косолапый и не неуклюжий Топтыгин, а наоборот - легкий, прыгучий и игривый зверь вроде котика или енота.

На видео, снятом в зоопарке американского Нэшвилла, видно, как безымянный медведь легко идет на контакт с четырех-пятилетним посетителем и даже ему умело подыгрывает. Малыш восхищенно застыл у стекла медвежьего вольера почти нос к носу с плескавшимся в водоеме зверем, а потом начал от избытка чувств подпрыгивать.

Каково же было удивление остальных посетителей, когда медведь включился в игру и тоже выдал серию достаточно высоких прыжков.

В очередной раз приходится признать, что дети и животные гораздо лучше понимают друг друга, чем взрослые.