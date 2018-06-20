Microsoft начала "убивать" Windows 7

Компания Microsoft без предупреждения прекратила поддержку операционной системы Windows 7 на старых компьютерах, процессоры которых не поддерживают инструкции SSE2. Последние появились в процессорах Intel Pentium 4.

Таким образом, компьютеры на базе процессоров предыдущих поколений не будут получать обновления операционной системы, несмотря на то, что Microsoft официально продлила поддержку Windows 7 до середины января 2020 года, сообщает ComputerWorld.

Помимо этого, стало известно, что с июля сотрудники Microsoft не будут консультировать пользователей форума техподдержки по вопросам, связанным с программными продуктами Windows 7, 8.1 и 8.1 RT, Microsoft Security Essentials, Internet Explorer 10, Office 2010 и 2013, планшетами Surface Pro, Surface Pro 2, Surface RT и Surface 2, фитнес-браслетом Microsoft Band и сервисом Zune.