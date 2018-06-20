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20.06.2018 12:18
Рубрика: Власть

МИД: Москва ожидает консультаций по украинскому закону об образовании

Текст: Юрий Когалов

Россия ожидает проведения всеобъемлющих консультаций по реализации принятого на Украине закона об образовании. Как напомнили в МИД РФ, это было рекомендовано Киеву международными наблюдателями.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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"Призываем Киев внимательно прислушаться к оценкам и рекомендациям наблюдательной миссии в отношении закона "Об образовании", который грубо нарушает права языковых меньшинств, проживающих в стране, особенно русскоговорящих", - отметили на Смоленской площади, комментируя очередной доклад наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине.

Ранее практически аналогичное заявление сделал генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. "Следует продолжать усилия по выполнению рекомендаций Венецианской комиссии по закону "Об образовании". Они должны осуществляться на основе всеобъемлющего и политически нейтрального процесса, включающего представителей национальных меньшинств", - отметил Ягланд.

Напомним, ряд стран Европы, в том числе Венгрия, Румыния, Молдавия, Польша, Россия, Болгария и Греция, раскритиковали положения украинского закона "Об образовании", принятого в сентябре прошлого года. В документе, в частности, говорится, что с 2020 года образовательный процесс может строиться исключительно на государственном языке. До этого языки нацменьшинств будут преподаваться только до пятого класса. ПАСЕ признала, что данный закон является большим препятствием для обучения нацменьшинств на родном языке.

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В связи с принятием этого закона Будапешт даже призвал страны НАТО пересмотреть свою политику в отношении Украины, поскольку она "представляет опасность для соседей". В Венгрии считают, что Киев "не способен выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление".

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