МИД РФ составил список граждан Латвии, которым запрещен въезд в Россию

Министерство иностранных дел РФ составило список граждан Латвии, которым запрещен въезд на территорию России в связи их открытой русофобской позицией. Как сообщили на Смоленской площади, стоп-лист был сегодня вручен заместителю руководителя латвийской дипмиссии в Москве.

"В ответ на недружественные действия правительства Латвии, запретившего въезд на территорию своей страны 49 российским гражданам из "списка Магнитского", в МИД России была вызвана заместитель руководителя латвийской дипмиссии в Москве. Вручили ей список лиц-граждан Латвии, занимающих открыто русофобские позиции, выступающих за ужесточение антироссийских санкций и сохранение практики дискриминации русскоязычного меньшинства, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

При этом в МИД подчеркнули, что этот список не является окончательным и может быть расширен в будущем.

Интересно, что Латвия пошла по стопам Эстонии, первой запретившей въезд тем саамы 49 гражданам России. И получила точно такой же ответ. "В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в Россию ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии. Подчеркнули, что упомянутое решение Таллина свидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносящего прямой ущерб двусторонним отношениям", - сообщил ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.