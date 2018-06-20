Минэкономразвития: ВВП России в мае вырос на 2,1%

За январь-май ВВП России вырос, по оценке Минэкономразвития, на 1,8% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает ведомство в июньской "Картине деловой активности". Экономический рост в мае составил 2,1% после 2,2% в апреле.

Уверенный рост в апреле и мае продемонстрировало промышленное производство (3,9 и 3,7% к аналогичным периодам прошлого года). Он обусловлен, в первую очередь, заметным ускорением темпов роста обрабатывающей промышленности - соответственно, до 5,3% и 5,4% год к году после 3,7% в первом квартале 2018 года. Наибольший положительный вклад внесли машиностроение, пищевая промышленность, деревообработка. Кроме того, в мае существенно ускорился рост выпуска в нефтепереработке и металлургии.