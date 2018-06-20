Минтранс предложит меры, чтобы исключить рост цен на авиабилеты

Изменение цен на топливо, в частности на авиакеросин, влияет на работу авиакомпаний и стоимость билетов. В связи с этим Минтранс прорабатывает ряд мер для поддержки перевозчиков и стабилизации цен. Они скоро будут представлены, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

На совещании президента Владимира Путина с членами правительства глава Минтранса уточнил, что цены на билеты сейчас вопросов не вызывают. Меры поддержки нужны для того, чтобы исключить возможный рост в будущем, пояснил Дитрих. По его словам, часть предложений касается расширения субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке. Эти инициативы ведомство уже обсудило с профильным министром, курирующим развитие региона, сообщает "Интерфакс".

В начале июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС), объявила о сокращении доли затрат на авиакеросин в структуре расходов авиакомпаний. По итогам 1 квартала, составила около 20%. Четырьмя годами ранее показатель был на уровне 27%.

Наибольшую величину в расходах перевозчиков, по данным ФАС, сейчас занимают траты на аренду и лизинг воздушных судов - в пределах 27% (доля возросла с 15% в 2014 году), аэропортовые расходы 15% (доля уменьшилась по сравнению с 2014 годом - 16%), технической обслуживание 11%, заработная плата с налогами - около 8%.