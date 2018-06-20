Россия озабочена ростом количества жертв конфликта в Донбассе среди гражданского населения. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя доклад наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине.

"С озабоченностью принимаем к сведению информацию о росте числа жертв конфликта в Донбассе среди гражданского населения на 11 процентов за отчетный период (с 16 февраля по 15 мая - прим. "РГ"): 19 убитых и 62 раненых", - отметили на Смоленской площади.

"Основной причиной гибели гражданских лиц по-прежнему являются обстрелы мирных объектов из реактивных систем залпового огня. Недопустимо высоким остается количество погибших в результате подрывов на минах, минах-ловушках и самодельных взрывных устройствах", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ напомнили о недопустимости нанесении ударов по гражданским объектам: фильтровальным и электростанциям. Перебои в их работе ставят регион на грань катастрофы.

Наблюдательная миссия также зафиксировала многочисленные факты произвольных задержаний, пыток, негуманного обращения и сексуального насилия в районах, прилегающих к линии разграничения. "Три четверти указанных преступлений пришлось на украинские правоохранительные органы и СБУ", - подчеркнули в МИД.

Проблемы были обнаружены не только в Донбассе: крайне высок общий уровень нарушений прав человека на Украине. Международные наблюдатели констатировали отсутствие у украинских властей политической воли и интереса в проведении полноформатного расследования всех фактов нарушений прав человека, особенно когда речь идет о действиях сотрудников ВСУ, СБУ и бойцов из "добровольческих" отрядов. Киев ведет дискриминационную политику в отношении граждан, проживающих в Донбассе, ущемляются свобода слова, мнения, СМИ, происходят физические нападения на журналистов, оппозиционеров, борцов с коррупцией.