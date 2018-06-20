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Можно ли в Беларуси вести бизнес без регистрации ИП?

"Переехал из Ростовской области в деревню к маме, которая нуждается в уходе. С работой в сельской местности непросто. Но владею многими строительными специальностями. Скажите, обязательно ли регистрировать ИП, если помогаешь соседям по хозяйству? Иван Быков, Минский район".

Вот как прокомментировали ситуацию в Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты. Договор подряда является гражданско-правовым. И обязательства, возникшие на основе таких договоров, не подпадают под действие Трудового кодекса Беларуси. Это иной вид правовых отношений, на который нормы законодательства о труде не распространяются. Как следствие, все споры, вытекающие из гражданско-правовых отношений, подлежат рассмотрению в суде по месту регистрации нанимателя. Срок исковой давности - три года.

Указом Президента Беларуси от 6 июля 2005 года № 314 "О некоторые мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым договорам" определен перечень существенных условий, которые должны содержаться в договорах подряда на выполнение работ, услуг и создание объектов интеллектуальной собственности. В частности, договор должен быть заключен в письменной форме с указанием порядка расчета сторон, включая суммы, подлежащие выплате. Существует и ответственность за неисполнение заказчиком обязательств по оплате - неустойка в размере не менее 0,15 процента невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Так что можно обратиться в суд и причитающиеся средства взыскать.

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Как россиянину взыскать зарплату с белорусского нанимателя?

"Я - гражданка России, имею вид на жительство в Беларуси. Нашла работу в частной компании уборщицей. Оформили со мной договор подряда. А вот с оплатой получается что-то непонятное. Ни разу обе­щанную сумму не получила. Как быть? Татьяна Коноплевская, Брестская область".

Указ Президента Беларуси №337, вступивший в силу 19 октября 2017 года, расширил перечень видов деятельности, которые физические лица вправе осуществлять без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. К ним, например, отнесены парикмахерские и косметические услуги, маникюр, педикюр; штукатурные, малярные, стекольные работы, покрытие пола, облицовка стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов; оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей; ремонт часов, обуви; ремонт и перетяжка домашней мебели из материалов заказчика; сборка мебели; производство одежды, головных уборов, обуви из материалов заказчика; разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения.

Для подобной деятельности не требуется ведение и представление отчетности, использования кассового аппарата. Условия всего два: подать в налоговую инспекцию по месту жительства письменное уведомление с указанием вида деятельности, места и периода осуществления и заплатить налог. К примеру, на штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладку (ремонт) печей и каминов налог составляет 117 белорусских рублей в месяц.