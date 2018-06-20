Настало время собираться на "Славянский базар в Витебске"

Фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. В этом году на его мероприятия из бюджета Союзного государства выделено почти 25 млн российских рублей.

В рамках фестиваля 13 июля пройдет День Союзного государства. Что ждет его зрителей, рассказывает режиссер концерта "Союзное государство приглашает…" заслуженный работник культуры РФ Инна Щавелева.

Инна Владимировна, как пройдет День?



Инна Щавелева: Он начнется у Вечного огня традиционной встречей ветеранов Великой Отечественной войны с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Затем состоится беседа Григория Алексеевича с журналистами и поездка в музей-усадьбу Ильи Репина "Здравнево". Над музеем-усадьбой шефствует Постоянный Комитет Союзного государства, который стремится, чтобы комплексу был присвоен статус союзного культурного центра...

Илья Ефимович приобрел имение в местечке Здравнево недалеко от Витебска весной 1892 года и провел здесь восемь летних сезонов. Восхищенный местной природой, художник написал здесь более 50 работ. Среди них "Белорус", "Осенний букет", "Восход солнца на Двине", "На солнце", "Праздничное гулянье в Здравневе"...

"И.Е. Репин. Работы "Здравневского" периода" - так называется выставка, посвященная творчеству великого художника, которая откроется в художественном музее Витебска. На выставке будет представлена одна из наиболее романтичных работ этого периода: "Лунная ночь. Здравнево" из собрания Национального художественного музея Беларуси, а также уникальные иконы И.Е. Репина.

В этот же день Молодежный симфонический белорусско-российский оркестр, который создан по инициативе Посткома Союзного государства, даст концерт в городской филармонии. У оркестра два дирижера. Российской частью руководит стипендиат фонда имени М.Л. Ростроповича, кавалер ордена "Служение искусству" Вячеслав Валеев, а белорусскую возглавил Андрей Иванов, дирижер Большого театра оперы и балета Беларуси. Он также дирижирует оркестром Белорусской национальной академии музыки.

Возраст участников оркестра от 15 до 18 лет. Все они - будущая музыкальная элита Беларуси и России, ученики двух знаменитых школ: Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, где учатся талантливые дети из всех регионов России, и Республиканского колледжа при Белорусской государственной академии музыки. Многие участники оркестра являются победителями, лауреатами и дипломантами юношеских международных конкурсов.

За время своего существования коллектив подготовил и с успехом исполнил много разнообразных концертных программ. Репертуар оркестра включает широкий круг произведений - от шедевров мировой классики до сочинений современных российских и белорусских композиторов.

Помимо городов Союзного государства (Москва, Казань, Воронеж, Калининград, Минск, Могилев, Брест, Молодечно, Гродно) оркестр с успехом выступал в Великобритании, Германии, Италии, Литве, Чехии.

Инна Владимировна, чем удивите на этот раз?



Инна Щавелева: Все программы по линии Союзного государства просто обречены на успех. Закончится День грандиозным концертом. Этот вечер организаторы отдали в полное распоряжение заслуженному артисту России, пианисту, бэнд-лидеру и композитору Сергею Жилину, его веселому оркестру и его подопечным по телевизионным проектам "Голос" и "Голос. Дети".