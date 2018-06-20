Один день в СИЗО приравняют к полутора в колонии

Один день нахождения в СИЗО предполагается приравнять к полутора дням в колонии общего режима. Соответствующую поправку в Уголовный кодекс РФ приняла Госдума при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Финальное чтение может состояться уже 21 июня.

Необходимость принятия такого законопроекта объясняется тем, что условия нахождения в следственных изоляторах и колониях совершенно различны. Реализация инициативы позволит "отбить охоту у недобросовестных силовиков, чтобы наказание исполнялось до приговора суда", считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В настоящее время для фигурантов уголовных дел отбытый в СИЗО срок засчитывается по правилу "день за день". И это происходит вне зависимости от назначенного наказания.

Согласно поправкам, один день, проведенный в СИЗО, будет приравниваться к полутора дням отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии или двум дням в колонии-поселении. Данный подход реализуется практически во всех странах Европы и существовал в Советском Союзе.

При этом правило "день за день" сохранится для отбывающих срок в тюрьмах, колониях особого и строгого режима.

Еще одно новшество касается зачета времени домашнего ареста на время следствия. Два дня на дому предлагается приравнять к одному дню в колонии - вне зависимости от строгости режима. Пока в таких ситуациях также используется правило "день за день".

"Изменения должны послужить гуманизации уголовно-исполнительной системы и реализации принципа справедливости", - сказал Крашенинников. По его словам, не предусматривается распространение зачета дней проведения под стражей до суда для террористов, рецидивистов, а также помилованных осужденных к смертной казни.

Порядок зачета времени содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу в срок лишения свободы будет определяться министерством юстиции РФ.

В соответствии с Конституцией данная норма будет иметь обратную силу. А это означает, что будет производиться перерасчет наказания для тех лиц, которые находятся в местах лишения свободы на сегодняшний день. Естественно, на тех лиц, которые отбыли уже наказание, обратной силы это иметь не будет, подчеркнул глава комитета.

Законопроект о новых правилах расчета уже 10 лет находится на рассмотрении в Госдуме, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Наконец, он дождался своего часа при разборе нижней палатой "законодательных завалов", которые накопились с прошлых созывов.

Часть законопроектов, которые долгое время находятся на рассмотрении, "ожидаемы обществом", заявил глава нижней палаты. К ним относится и данная инициатива.