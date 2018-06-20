Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что останки диктатора Франсиско Франко следует перезахоронить из монументального комплекса Долина Павших в обычную могилу, а сам комплекс должен стать памятником жертвам франкизма.

Долина Павших - мемориальный комплекс, сооруженный в 40-50-е годы прошлого века именно по приказу Франко, в качестве памятника погибшим в гражданской войне. Его часто посещали последователи диктатора, неофалангисты и члены крайне правых организаций, в частности, они приходили сюда в день смерти Франко 20 ноября. Напомним, что еще в 2007 году бывшая тогда у власти Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) добилась принятия закона "Об исторической памяти", который предполагал избавление от символов франкизма и, в том числе, изменение значения Долины Павших, которая должна была стать памятником жертвам режима, установленного Франко. Однако для осуществления этих намерений на практике у социалистов не хватило капитала, как финансового, так и политического. В 2017 году социалисты добились одобрения конгрессом инициативы о перезахоронении диктатора, но она не имеет силы закона, обязательного к исполнению.

2 июня текущего года, после того, как парламент вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя, пост премьер-министра занял член ИСРП Педро Санчес. Прошло чуть больше двух недель, а тема Долины Павших и перезахоронения Франко снова появилась в повестке дня в Испании. "В принятой парламентом в 2017 году резолюции чётко говорится о необходимости эксгумировать останки Франко, передать их родственникам, и о том, что Долина Павших должна превратиться в мемориал жертв фашизма. Прежде всего, ради примирения… Испания не может позволить себе символы, которые разделяют", - заявил Санчес в интервью государственному телевидению TVE, которое цитирует агентство РИА Новости. Он добавил, что подобное невозможно представить в Германии или Италии, которые также пережили периоды фашистских диктатур. "Это должно быть невозможно и в нашей стране", - уверен Санчес. По данным европейских СМИ, власти намерены приступить к эксгумации "в максимально сжатые сроки".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"