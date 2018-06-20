Почему быстро устаревают новые русские слова

Слова "смартфон" (его знают 78% россиян), "социальные сети" (74%) и "волонтер" (71%) прижились в русском языке как свои, будто и не англицизмы вовсе. По данным фонда "Общественное мнение", так же в десятку лидеров-новичков, которые обрели статус литературной нормы, вошли "электронный билет", "GPS-авигатор", "блог", ДМС, "онлайн-трансляция", "аккаунт" и "грант".

"Я бы не спешила с утверждением, что эти слова стали русскими навсегда, - делится сомнениями доцент кафедры общего и русского языкознания Института русского языка РАН имени А. С. Пушкина Ирина Бакланова. - Вспомните, литературной нормой и распространенным словом было ЭВМ. Сегодня его никто не использует. Не комильфо. Темп развития технологий так стремителен, что, того и гляди, мы начнем стесняться произносить слово "компьютер". Ему на смену уже идут разные термины, используемые в узкой профессиональной среде. Кстати, неспроста 22% сограждан о слове "смартфон" ничего не знают, а об "аккаунте" и вовсе подавляющее большинство - 68% - не слышали. Мало времени для их вживления в канву русского языка. И не исключено, что его и не будет: их могут вытеснить из употребления более "продвинутые" термины".

Наблюдения эксперта совпадают с тенденциями проникновения в русский язык "цифровых" терминов. Они тоже с переменным неуспехом становятся новыми русскими словами: "онлайн-банкинг" (28%), "селфи" (19%), МВА и "чекин" или "чек-ин" (по 14%), "фриланс" и "вебинар" (по 12%), "стартап" (11%), "лоукостер" (6%), "эйчар" (5%).

Как утверждают лингвисты, у этих неологизмов не меньше возможностей занять лидирующие позиции современных слов. Однако еще больше шансов прийти в негодность на стадии пробной терминологии. Дело в том, что почти вся цифровые термины, как правило, - американизмы или названия, взятые из американского английского языка. Что закономерно: США доминируют в развитии высоких технологий. Как показывает исторический опыт, языковые заимствования для русского языка - из французского, немецкого, а теперь из английского - не проблема, а норма развития.

"Русский язык силен в "переваривании" заимствований и опасаться за него не надо, - убежден социолингвист Института русского языка РАН Леонид Крысин. - Он как раз на современном этапе усвоения "цифрового" глобального языка смело отбраковывает проходные термины и не спешит с укоренением даже тех слов, что по внешним признакам стали литературными. Но слово только тогда становится словом, когда его используют в произношении. "Смартфон" и "волонтер" произносят, но не так долго, а вот о "хештеге", "селфи" или "блоге" больше говорят как о явлении коммуникации. Значит они пока, несмотря на высокий статус сразу в нескольких мировых языках, включая русский, остаются инструментами влияния, способными стать словами".

Хотя, как признают эксперты, все же оснований говорить о том, что новые слова-находки будут вымещаться из русского языка новыми словами-находками. И тут надо опасаться не за русский язык, а за то, как его преподают в школе и как на нем говорят.