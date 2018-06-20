Почта занялась организацией концертов

"Почта России" создает культурно-общественное пространство в своих отделениях. "Российская газета" узнала, где еще можно этим летом не только отправить письмо, но и посмотреть коллекции марок и послушать музыку.

В Курганской области 20-30 июня пройдет открыточная акция, в дни работы Молодежного форума "Утро" будет работать выездное почтовое отделение. В форуме примут участие более 1500 человек от 18 до 35 лет, занятые в экономике, бизнесе, политике, общественной деятельности, спорте, науке, образовании и культуре Уральского федерального округа, других регионов и стран ближнего зарубежья.

В Екатеринбурге 29 июня пройдет Ural Music Night (Уральская Ночь Музыки) - фестиваль, объединяющий различные стили музыки и совершенно разных людей. На нескольких площадках, и на Главпочтамте в том числе, в течение всей ночи проходят концерты. Лучшие музыканты города, страны и мира выступят на сценах, вписанных в городское пространство. С фестиваля можно будет отправить открытку друзьям и знакомым.

1 июля белгородский филиал "Почты России" примет участие в фестивале, посвященном 35-летию Художественного музея. Будет и почтовый ящик, и презентация марок и открыток. Понравившиеся можно будет отправить прямо с фестиваля. А 6 июля в Брянске откроется филателистическая выставка в ОПС 241001 в честь Дня российской почты. К этому празднику на Главпочтамте Екатеринбурга организуют выставку почтовых артефактов. "Дом связи" - один из самых известных памятников конструктивизма, построенный в тридцатых годах прошлого века по проекту архитекторов Константина Соломонова и Вениамина Соколова. Здание по форме напоминает трактор. Работа здесь не прекращалась даже во время Великой Отечественной войны. Сейчас главпочтамт является символом города.

В Белгороде с 1 по 8 июля посетителей ждет выставка открыток городских посткроссеров, посвященная Дню почты. Стенды с открытками будут расположены в здании Белгородского почтамта. А 1-10 августа здесь же - выставка открыток белгородских посткроссеров и марок филателистов, посвященная Дню города.

А 12 июля "Почта России" примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных годовщине Прохоровского танкового сражения. В частности, здесь пройдет выставка марок и открыток филателистов, коллекционеров и посткроссеров.

К Четвертому ежегодному военно-историческому фестивалю "Русь дружинная" (14-15 июля) удмуртские почтовики и "Центр высоких технологий" выпустят серию тематических открыток. Также "Почта России" примет участие в Дне лотоса в Амурской области, оттуда можно будет отправить открытку.

25 июля в Кроноцком заповеднике на Камчатке откроется мини-почта. Там будет установлен почтовый ящик и выпущен почтовый штемпель с логотипом заповедника.

24-25 августа "Почта России" примет участие в фестивале оперной и симфонической музыки Ruskeala Symphony. В прошлом году он прошел впервые и прогремел на весь Северо-Запад. В этом году там будут не только выступать оперные певцы, но и появятся звезды балета, театра, музыканты из Аргентины, Китая, Финляндии.

В Оренбурге летом откроется почтовый музей. Первыми посетителями станут дети одной из школ. В течение лета в музее почты Удмуртии будут проходить экскурсии детей из летних детских лагерей. Ребятам расскажут об истории и о современной жизни почты. Также ребята пробуют писать пером. На стилизованных бланках письма ребята пишут ретро-письма при помощи пера и чернил, запечатывают их сургучной печатью. 18 июля будет организована школа юного почтовика на дне города в Уварово Тамбовской области. Экскурсии для детей также запланированы в филиалах Почты России в Саратове, Брянске, Пскове, Новгороде, Чите, Петрозаводске, Челябинске, Белгороде, Курске и Екатеринбурге в рамках проекта "Музейное лето". Кроме того, дети на почте летом смогут не только узнать новое, но и начать свою карьеру, получить первый опыт настоящей "взрослой" работы. Юных помощников почтальонов и операторов ждут в Тюмени, Ставрополе и Нижнем Новгороде.

Кроме того, 25 августа брянский филиал почты примет участие в международной Свенской ярмарке - традиционной ярмарке товаров и ремесел, которая проводится с VII века. Будет организована продажа и отправка открыток (выездное почтовое отделение).