Появились новые отрывки из "Убийцы 2" и новости о третьей части

Новости из мира "Сикарио": несколько разных отрывков и возможное возвращение Эмили Блант в третьей части.

О том, что, по словам продюсера сиквела "Убийца 2: Против всех" Трента Лакинбилла, авторы франшизы всерьез подумывают о возвращении героини Эмили Блант, сообщает IndieWire.

Лакинбилл считает, что, несмотря на собственные идеи сценариста Тейлора Шеридана, они смогут сделать так, чтобы в завершающей главе криминальной истории нашлось место и для Эмили Блант. К тому же сценарий третьей части еще не готов, так что это вполне возможно, раз уж ее героине не нашлось места в сиквеле.

На данный момент все упирается в финансовые показатели сиквела, но, судя по предварительным данным, сомнений в безоблачном будущем планируемой трилогии нет.

Также, несмотря на то, что Шеридан признавался ранее, что считает линию героини Блант законченной, из-за чего ей, собственно, и не нашлось места в сценарии сиквела, не исключено, что при наличии подходящей идеи он обязательно организует возвращение бравого агента ФБР Кейт Мейсер.

Что касается самой Блант, то, согласно ее словам, она с удовольствием вернется в сей некомфортный мир при первой возможности.

Новая история сосредоточится на миссии Алехандро Гиллика (дель Торо), Мэтта Грэйвера (Бролин) и Стива Форсинга (Джеффри Донован).

По секретному заданию правительства эти агенты отправляются в Мексику, чтобы запустить безжалостную войну между крупными картелями, на сей раз промышляющими не столько наркотиками, сколько торговлей людьми и помощью террористам в переброске через границу.

В руках у агентов оказывается дочь босса одного из картелей (Изабела Монер), которую Алехандро отказывается убивать как свидетеля, что выводит конфликт на новый уровень.

В главных ролях: Бенисио дель Торо, Джош Бролин, Джеффри Донован, Мэттью Модайн, Мануэль Рульфо и Кэтрин Кинер.

Премьера в РФ намечена на 28 июня.