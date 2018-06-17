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"Убийца 2": отрывки из фильма и отзывы первых зрителей

Новость 17.06.2018, 14:42 | Текст: Генри Достоевский

Появились отрывки и первые отзывы на сиквел "Убийцы" Дени Вильнева.

Согласно сведениям, представленным изданием Entertainment, продолжение криминальных приключений героев Джоша Бролина и Бенисио дель Торо под названием "Убийца 2: Против всех" вызвало шторм самых положительных откликов у имеющих глаза и уши первых зрителей.

Фото: kinopoisk.ru
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Одни зрители отмечают, что, хотя визуальная сторона сиквела уступает оригинальной ленте, сценарий Тейлора Шеридана по-прежнему силен, а картина имеет ряд душераздирающих сцен и мощные сольные выступления Бролина и дель Торо.

Другие вторят, что сиквел не идеален, но все равно вышел "очень крутым".

Еще одни пользователи отмечают, что фильм вышел очень напряженным, а дель Торо, без сомнения, великолепен, а также то, что развитие персонажей получилось очень достойным.

В целом отзывы можно разделить на две условные части - одни страстно хвалят актерские работы Бролина и дель Торо (особенно последнего), а другие - цепкий и увлекательный сценарий, затрагивающий крайне актуальную тему криминогенной обстановки на границах США и Мексики.

Напомним, что картина является частью планируемой трилогии, а за постановку отвечает итальянец Стефано Соллима (сериал "Гоморра", триллеры "Все копы - ублюдки", "Субура").

Новая история сосредоточится на миссии Алехандро Гиллика (дель Торо), Мэтта Грэйвера (Бролин) и Стива Форсинга (Джеффри Донован).

Фото: kinopoisk.ru
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По секретному заданию правительства эти агенты отправляются в Мексику, чтобы запустить безжалостную войну между крупными картелями, на сей раз промышляющими не столько наркотиками, сколько торговлей людьми и помощью террористам в переброске через границу.

В руках у агентов оказывается дочь босса одного из картелей (Изабела Монер), которую Алехандро отказывается убивать как свидетеля, что выводит конфликт на новый уровень.

В главных ролях: Бенисио дель Торо, Джош Бролин, Джеффри Донован, Мэттью Модайн, Мануэль Рульфо и Кэтрин Кинер.

Премьера в РФ намечена на 28 июня.

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