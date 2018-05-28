Вышли новые трейлер и постер продолжения "Убийцы" Дени Вильнева

Вышли новые трейлер и постер сиквела "Убийцы", фильма "Убийца 2. Против всех" (Sicario: Day of the Soldado).

Напомним, Дени Вильнев, автор оригинального фильма, в работе над сиквелом не участвовал, т.к. у канадского визионера были проблемы в расписании из-за "Прибытия" и "Бегущего по лезвию 2049".

Ныне Вильнев и вовсе погружен в работу над тяжеловесной новой экранизацией "Дюны", над которой висит своего роды проклятие - попытки визуализировать в прошлом на большом экране магический мир Фрэнка Герберта едва не похоронила карьеру Дэвида Линча и Алехандро Ходоровски.

Продюсеры, для которых это лишь второй фильм в планируемой трилогии, не опустили руки и продолжили поиски кандидата на режиссерский пост сиквела. В итоге это место занял крепкий ремесленник преступного жанра итальянец Стефано Соллима (сериал "Гоморра", триллеры "Все копы - ублюдки", "Субура").

Новый постановщик лихо устранил околонуарный флер и атмосферный надрыв, добавив взамен больше снарядов, мажорных перестрелок и криминального драматизма.

Над сценарием трудился автор оригинала Тейлор Шеридан (режиссер "Ветреной реки", сценарист первой части и неовестерна "Любой ценой").

Новая история сосредоточится на миссии Алехандро Гиллика (Бенисио Дель Торо), Мэтта Грэйвера (Бролин) и Стива Форсинга (Джеффри Донован).

По секретному заданию правительства эти агенты отправляются в Мексику, чтобы запустить безжалостную войну между крупными картелями, на сей раз промышляющими не столько наркотиками, сколько торговлей людьми и помощью террористам в переброске через границу.

В руках у агентов оказывается дочь босса одного из картелей (Изабела Монер), которую Алехандро отказывается убивать как свидетеля, что выводит конфликт на новый уровень.

В главных ролях: Бенисио Дель Торо, Джош Бролин, Джеффри Донован, Мэттью Модайн, Мануэль Рульфо и Кэтрин Кинер.

Премьера в РФ намечена на 28 июня.