Появились трейлер и постер продолжения "Убийцы"

Вышли новый трейлер и постер к сиквелу "Убийцы" - "Солдату".

Напомним, что постановкой вместо самоустранившегося Дени Вильнева, над которым сейчас висит дамоклов меч "Дюны", занимался итальянец Стефано Соллима (сериал "Гоморра", триллеры "Все копы - ублюдки", "Субура"), предложивший, судя по представленным трейлерам, вместо вильневского экзистенциального лоска отполированную историю возмездия а-ля "Чужой среди чужих".

Над сценарием трудился автор оригинала Тейлор Шеридан (режиссер "Ветреной реки").

Новая история сосредоточится на миссии Алехандро Гиллика (Бенисио Дель Торо), Мэтта Грэйвера (Бролин) и Стива Форсинга (Джеффри Донован).

Они по секретному заданию правительства отправляются в Мексику, чтобы запустить безжалостную войну между крупными картелями, на сей раз промышляющими не столько наркотиками, сколько торговлей людьми и помощью террористам в переброске через границу.

В руках у агентов оказывается дочь босса одного из картелей (Изабела Монер), которую Алехандро отказывается убивать как свидетеля, что выводит конфликт на новый уровень.

В главных ролях: Бенисио Дель Торо, Джош Бролин, Джеффри Донован, Мэттью Модайн, Мануэль Рульфо и Кэтрин Кинер.

Премьера в РФ намечена на 28 июня.

Ранее мы писали о том, что автор музыки к оригинальной картине, исландский композитор Йохан Йоханнссон ("Бегущий по лезвию 2049", "Прибытие", "Пленницы"), был найдем мертвым в своей квартире.