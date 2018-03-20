Появились трейлер и постер продолжения "Убийцы"

Вышли новый трейлер и постер к сиквелу "Убийцы" - "Солдату".
Напомним, что постановкой вместо самоустранившегося Дени Вильнева, над которым сейчас висит дамоклов меч "Дюны", занимался итальянец Стефано Соллима (сериал "Гоморра", триллеры "Все копы - ублюдки", "Субура"), предложивший, судя по представленным трейлерам, вместо вильневского экзистенциального лоска отполированную историю возмездия а-ля "Чужой среди чужих".
Над сценарием трудился автор оригинала Тейлор Шеридан (режиссер "Ветреной реки").
Новая история сосредоточится на миссии Алехандро Гиллика (Бенисио Дель Торо), Мэтта Грэйвера (Бролин) и Стива Форсинга (Джеффри Донован).
Они по секретному заданию правительства отправляются в Мексику, чтобы запустить безжалостную войну между крупными картелями, на сей раз промышляющими не столько наркотиками, сколько торговлей людьми и помощью террористам в переброске через границу.
В руках у агентов оказывается дочь босса одного из картелей (Изабела Монер), которую Алехандро отказывается убивать как свидетеля, что выводит конфликт на новый уровень.
В главных ролях: Бенисио Дель Торо, Джош Бролин, Джеффри Донован, Мэттью Модайн, Мануэль Рульфо и Кэтрин Кинер.
Премьера в РФ намечена на 28 июня.
SICARIO: Day of the Soldado - Official Teaser Trailer (HD) https://t.co/2IuXhDaS7k via @YouTube pic.twitter.com/Wno7PNOca0— Edwin Del Moral Jr (@InvalidProdigy) 20 марта 2018 г.
Ранее мы писали о том, что автор музыки к оригинальной картине, исландский композитор Йохан Йоханнссон ("Бегущий по лезвию 2049", "Прибытие", "Пленницы"), был найдем мертвым в своей квартире.