Дени Вильнев снимет как минимум два фильма по "Дюне"

Автор "Прибытия", "Пленниц" и "Бегущего по лезвию 2049" Дени Вильнев планирует разделить "Дюну" минимум на два фильма, сообщает IndieWire. Как минимум.

По словам режиссера, ответственного за грядущую экранизацию романа Фрэнка Герберта, на съемки уйдет не меньше двух лет, поэтому в итоге фильмов может оказаться даже больше.

Сценарной адаптацией громоздкого детища Герберта займется Эрик Рот ("Форрест Гамп", "Загадочная история Бенджамина Баттона").

Впервые перенести на большой экран "Дюну" попытался продюсер Артур Джейкобс, но он скончался до претворения планов в жизнь. Впоследствии за экранизации литературной глыбы брались чилийский визионер и киношаман Алехандро Ходоровски и сюрреалистичный певец американской глубинки Дэвид Линч.

Ходоровски планировал создать невероятнейшее полотно (хотя перед началом съемок даже не читал книгу) с участием Дэвида Кэррадайна, Удо Кира, Сальвадора Дали, группы Pink Floyd, Орсона Уэллса, Мика Джаггера и т.д. Также при его создании впервые заявил о себе Ханс Гигер, позже реализовавший свой талант в "Чужом" Ридли Скотта. Картина должна была стать поистине монументальной: первоначальный хронометраж составлял около 12 часов.

Однако в дело вмешались деньги и голливудские студии: из-за отказа связываться с таким сомнительного коммерческого потенциала эпосом дело заглохло, и в итоге проект получил статус одного из величайших неснятых фильмов. Позже об этом была снята документальная лента.

Что касается фильма 1984 году, то изначально Дэвиду Линчу предложили на выбор либо приступить к одной из частей "Звездных войн", либо снять "Дюну". В итоге "Дюна", нещадно порезанная при монтаже, была похоронена зрителями, критиками и прокатом за сложность образов, несоблюдение духа книги и нескладность попытки рассказать огромную историю за два часа, а сам режиссер несколько лет не мог оправиться от провала и до сих пор старается о нем не вспоминать.

Вильнев заранее уточнил, что он с огромным уважением относится к масштабному полотну Линча, но это совсем не то, что он представлял при чтении книги, и поэтому его версия будет очень сильно отличаться. Сведения о составе съемочной группы и другие данные пока держатся в секрете.