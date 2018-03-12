На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Дени Вильнев снимет как минимум два фильма по "Дюне"

Новость 12.03.2018, 10:55 | Текст: Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Автор "Прибытия", "Пленниц" и "Бегущего по лезвию 2049" Дени Вильнев планирует разделить "Дюну" минимум на два фильма, сообщает IndieWire. Как минимум.

По словам режиссера, ответственного за грядущую экранизацию романа Фрэнка Герберта, на съемки уйдет не меньше двух лет, поэтому в итоге фильмов может оказаться даже больше.

Сценарной адаптацией громоздкого детища Герберта займется Эрик Рот ("Форрест Гамп", "Загадочная история Бенджамина Баттона").

Фото: kinopoisk.ru
"Ворон" с "кхалом Дрого" из "Игры престолов" получил дату премьеры

Впервые перенести на большой экран "Дюну" попытался продюсер Артур Джейкобс, но он скончался до претворения планов в жизнь. Впоследствии за экранизации литературной глыбы брались чилийский визионер и киношаман Алехандро Ходоровски и сюрреалистичный певец американской глубинки Дэвид Линч.

Ходоровски планировал создать невероятнейшее полотно (хотя перед началом съемок даже не читал книгу) с участием Дэвида Кэррадайна, Удо Кира, Сальвадора Дали, группы Pink Floyd, Орсона Уэллса, Мика Джаггера и т.д. Также при его создании впервые заявил о себе Ханс Гигер, позже реализовавший свой талант в "Чужом" Ридли Скотта. Картина должна была стать поистине монументальной: первоначальный хронометраж составлял около 12 часов.

Однако в дело вмешались деньги и голливудские студии: из-за отказа связываться с таким сомнительного коммерческого потенциала эпосом дело заглохло, и в итоге проект получил статус одного из величайших неснятых фильмов. Позже об этом была снята документальная лента.

Что касается фильма 1984 году, то изначально Дэвиду Линчу предложили на выбор либо приступить к одной из частей "Звездных войн", либо снять "Дюну". В итоге "Дюна", нещадно порезанная при монтаже, была похоронена зрителями, критиками и прокатом за сложность образов, несоблюдение духа книги и нескладность попытки рассказать огромную историю за два часа, а сам режиссер несколько лет не мог оправиться от провала и до сих пор старается о нем не вспоминать.

Вильнев заранее уточнил, что он с огромным уважением относится к масштабному полотну Линча, но это совсем не то, что он представлял при чтении книги, и поэтому его версия будет очень сильно отличаться. Сведения о составе съемочной группы и другие данные пока держатся в секрете.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Telegram
Обсудить
#Голливуд
Фото: Mario Anzuon/ REUTERS/ VOSTOK
Судившаяся с Кэти Перри монахиня упала и умерла прямо в зале суда 11.03.2018
Брэд Питт заявил, что полностью отказывается от секса 11.03.2018
Трейлер: Сирша Ронан в "Чайке" по мотивам одноименной пьесы Чехова 10.03.2018
#фантастика
Фото: AP Photo/Axel Schmidt
"Страна Лавкрафта" обзавелась режиссером 07.03.2018
Трейлер: космический хоррор-вестерн "Перспектива" 07.03.2018
Вышел трейлер второго сезона сериала "Легион" 07.03.2018
#экранизации
Фото: youtube.com
Появился трейлер фильма Disney "Мэри Поппинс возвращается" 09.03.2018
Трейлер: апокалипсис боевых матрешек в "Черновике" по Лукьяненко 06.03.2018
"Кинократия" представляет номинантов "Оскара": кроме главного, часть 2 03.03.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.